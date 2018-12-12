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12 Декабря 2018, 14:37

Эльвира Аиткулова: «Указ о создании геопарка «Торатау» ставит точку в судьбе шиханов»

Заместитель Председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Эльвира Аиткулова прокомментировала указ временно исполняющего обязанности Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова о создании геопарка «Торатау».

«Указ о создании геопарка и начатая работа по включению его в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО ставит точку в обострившемся в последнее время споре о судьбе башкирских шиханов. Поднимать после этого тему возможной разработки гор Торатау и Юрактау просто некорректно. Памятники природы останутся нетронутыми. В случае если они получат самый высокий статус защиты, попытка вторично посягнуть на них будет иметь уже не региональный, и даже не федеральный, а международный резонанс. В то же время, в сложившейся сложной ситуации руководство республики смогло найти компромисс: с одной стороны, защищены памятники природы, с другой — сохранится деятельность одного из крупнейших в регионе предприятий, которое не только приносит ежегодно порядка 10 миллиардов доходов в республиканский бюджет, но и имеет колоссальное значение для экономики всей России. При этом перед БСК поставлены конкретные задачи со сроками по рекультивации территории и в разы увеличены компенсационные отчисления», — отметила парламентарий.
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