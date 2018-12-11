Глава Мишкинского района встретился с родителями студентов-медиков

Но, к сожалению, большинство из них предпочитают остаться в городе. Так появляется дефицит кадров на местах. Такая картина наблюдается во всех районах республики, и тому есть множество причин. Поскольку в нашем районе от нехватки кадров больше страдает центральная районная больница, первая встреча была организована с родителями студентов, обучающихся в Башкирском государственном медицинском университете.

На сегодняшний день 46 студентов из Мишкинского района готовятся стать врачами, из них 22 человека обучаются по целевому направлению, 12 – на бюджетной, остальные - на платной основе. Начиная беседу с родителями студентов, глава муниципалитета Рустам Мусин отметил, что в районе, где проживают более 25 тысяч человек, работа для врачей всегда найдется. Поэтому готовится муниципальная программа по привлечению молодых специалистов к работе в родном районе.

В ходе беседы Рустам Маратович поинтересовался у родителей, в какой помощи они нуждаются, какие предложения могут внести.

Главный врач ЦРБ Ильдар Абзалтдинов в своем выступлении подчеркнул, что наша больница неплохо оснащена медицинским оборудованием, условия для работы созданы, действует программа «Земский доктор». Но при этом не хватает около 20 врачей, особенно участковых терапевтов.

Заместитель главы администрации по социальным вопросам и кадрам Лариса Александрова говорила о предстоящих изменениях, которые коснутся студенчества.

Родители активно включились в беседу. Прозвучали вопросы об условиях получения целевых направлений в ординатуру, специалистах, необходимых для нашей ЦРБ, о поддержке, которую могут оказать местные власти. Родителями были внесены предложения о поддержке выпускников вуза, отучившихся по целевому направлению, о материальной поддержке студентов.