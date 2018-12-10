Врио главы Башкирии потребовал погасить долги по зарплате до нового года

Такие данные привела в ходе проведенного в Правительстве РБ врио главы республики Радием Хабировым оперативного совещания руководитель государственной инспекции труда в РБ Татьяна Астрелина.
«Но и эта цифра не итоговая. Поскольку она не учитывает скрытую, так называемую, латентную задолженность по оплате труда, для выявления и реагирования на которую необходимо законное обоснование, — пояснила Татьяна Астрелина. — Начиная с 2015 года, работа по выявлению фактической задолженности по заработной плате показывает негативную тенденцию к ее увеличению. Если на 1 января 2015 года она составляла 152 млн рублей, то на 1 января 2018 эта цифра возросла до 481,8 млн рублей, а на 1 декабря составила уже 635,6 млн рублей».
Из совокупной задолженности по зарплате, от 65 до 75% приходится на предприятия-банкроты. На 1 декабря текущего года свыше 400 миллионов рублей приходится на 77 таких должников.
«Введение процедуры банкротства стало своего рода оправданием бездействия компетентных органов, призванных защищать граждан в таких ситуациях. То есть вся ответственность перекладывается на арбитражных управляющих, которые, в свою очередь, такую ответственность не чувствуют и преследуют совершенно другие цели, — считает руководитель региональной государственной инспекции труда. — Важно, чтобы контроль за выплатой зарплаты был постоянным, независимо от финансового состояния предприятия. Что касается предприятий-банкротов, то случаи, когда арбитражные управляющие инициируют возбуждение уголовных дел по фактам преднамеренного банкротства — единичны. А случаев вступивших в законную силу обвинительных приговоров по таким фактам еще меньше».