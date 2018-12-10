Врио главы Башкирии потребовал погасить долги по зарплате до нового года

Такие данные привела в ходе проведенного в Правительстве РБ врио главы республики Радием Хабировым оперативного совещания руководитель государственной инспекции труда в РБ Татьяна Астрелина.

«Но и эта цифра не итоговая. Поскольку она не учитывает скрытую, так называемую, латентную задолженность по оплате труда, для выявления и реагирования на которую необходимо законное обоснование, — пояснила Татьяна Астрелина. — Начиная с 2015 года, работа по выявлению фактической задолженности по заработной плате показывает негативную тенденцию к ее увеличению. Если на 1 января 2015 года она составляла 152 млн рублей, то на 1 января 2018 эта цифра возросла до 481,8 млн рублей, а на 1 декабря составила уже 635,6 млн рублей».

Из совокупной задолженности по зарплате, от 65 до 75% приходится на предприятия-банкроты. На 1 декабря текущего года свыше 400 миллионов рублей приходится на 77 таких должников.