Радий Хабиров поручил снизить стоимость услуги за вывоз мусора

Как сообщало ранее агентство, стоимость новой коммунальной услуги — вывоза мусора — зависит от двух параметров: норматива накопления мусора, который установлен Правительством РБ по предложению Минэкологии региона, и тарифа на вывоз 1 кг мусора, который устанавливает региональный оператор — коммерческая компания, назначенная властями ответственной за весь мусор на своей территории.

Ранее назывались такие нормы накопления: один житель многоквартирного дома образует 2,6 кубометра мусора в год, житель индивидуального домовладения — 3,7 кубометра отходов. В ноябре Госкомитет РБ по тарифам рассчитал стоимость услуги регионального оператора по обращению с ТКО. Он соответствовал 650,40 рубля за 1 кубометр с НДС. Изначально был назван предельный прогнозный платеж, сколько придется платить жителям Башкирии за вывоз мусора с 1 января 2019 года. На одного жителя многоквартирного дома (МКД) он составил 140,92 рубля в месяц, индивидуального дома (ИЖС) — 200,54 рубля в месяц. Цифры были восприняты населением слишком завышенными. После этого тарифы по обращению с ТКО были пересмотрены, прогнозную плату снизили. По словам и.о. министра ЖКХ Михаила Киреева, жители МКД будут платить 130 рублей с человека ежемесячно, ИЖС — 185 рублей.