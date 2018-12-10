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Политика
10 Декабря 2018, 12:29

Радий Хабиров поручил снизить стоимость услуги за вывоз мусора

Сегодня на оперативном совещании в Правительстве Башкортостана Радий Хабиров поручил снизить стоимость услуги за вывоз мусора.

Утвержденный прогнозный платеж, сколько придется платить жителям Башкирии за вывоз мусора с 1 января 2019 года, врио Главы РБ назвал неподъемными для житилей республики.
Как сообщало ранее агентство, стоимость новой коммунальной услуги — вывоза мусора — зависит от двух параметров: норматива накопления мусора, который установлен Правительством РБ по предложению Минэкологии региона, и тарифа на вывоз 1 кг мусора, который устанавливает региональный оператор — коммерческая компания, назначенная властями ответственной за весь мусор на своей территории.
Ранее назывались такие нормы накопления: один житель многоквартирного дома образует 2,6 кубометра мусора в год, житель индивидуального домовладения — 3,7 кубометра отходов. В ноябре Госкомитет РБ по тарифам рассчитал стоимость услуги регионального оператора по обращению с ТКО. Он соответствовал 650,40 рубля за 1 кубометр с НДС. Изначально был назван предельный прогнозный платеж, сколько придется платить жителям Башкирии за вывоз мусора с 1 января 2019 года. На одного жителя многоквартирного дома (МКД) он составил 140,92 рубля в месяц, индивидуального дома (ИЖС) — 200,54 рубля в месяц. Цифры были восприняты населением слишком завышенными. После этого тарифы по обращению с ТКО были пересмотрены, прогнозную плату снизили. По словам и.о. министра ЖКХ Михаила Киреева, жители МКД будут платить 130 рублей с человека ежемесячно, ИЖС — 185 рублей.
«Опускайте эти цифры, жители их не вытянут», — сказал Радий Хабиров.
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