Радий Хабиров призвал глав администраций обратить внимание на выпускников медколледжей

«Если девочка или мальчик пошли в медицинское училище, прошли тяжелейший путь от санитара до медсестры, они точно придут в медицину, — отметил врио главы Башкирии. — Они скромнее, более уязвимы в социальной и общественной конкуренции. Им надо помочь, помочь материально, потому что обычно это дети из не очень богатых семей. Их надо поддержать».

Радий Хабиров поручил внести этот вопрос на рассмотрение еженедельного «Здравчаса».

Говоря в целом о решении кадровых проблем в здравоохранении, заместитель министра Юлия Кофанова сообщила, что медорганизациями республики совместно с главами районов утверждены дорожные карты по поэтапному устранению кадрового дефицита.

«Взяты обязательства по ежегодному до 2021 года привлечению врачей в медорганизации, предусматривающие различные меры социальной поддержки. Это выплаты подъемных при устройстве на работу, дополнительные надбавки, участие в программе «Земский доктор», решение жилищных проблем в виде выделения квартир, служебного жилья или социального найма, выделение земельного участка под индивидуальное строительство», — пояснила Юлия Кофанова.

В настоящее время в медицинском университете на разных курсах обучается порядка четырех тысяч студентов, выходцев из сельских районов, из них в предстоящие три года планируется трудоустройство в центральные районные, городские больницы 1050 человек, привела данные замминистра здравоохранения.

В течение последнего месяца в муниципальные районы трудоустроено 35 врачей, из них шесть после завершения обучения в БГМУ.

К примеру, в Архангельском районе привлечены четыре специалиста, здесь предусмотрели выделение двух квартир для врачей; в Балтачевском районе для прибывающих медиков выделят коттедж и три квартиры; в Иглинском районе привлечено два специалиста и также предусмотрено выделение служебного жилья по две квартиры ежегодно в течение трех лет.

В рамках программы «Земский доктор» заключены 111 договоров (100 врачей и 11 фельдшеров), выплаты им осуществлены в полном объеме.

В текущем году в эту программу не попали 50 врачей. Врио главы Башкирии поручил выделить 50 млн рублей из республиканского бюджета для осуществления им единовременных выплат.

Для решения вопроса нехватки специалистов в первичном звене в сельские районы направлены 38 клинических ординаторов, прошедших процедуру первичной аккредитации. Они будут работать участковыми терапевтами и педиатрами.

Как подчеркнул ректор БГМУ Валентин Павлов, сегодня в вузе 1600 клинических ординаторов, из них большая часть — это целевики.