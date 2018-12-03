Подведены итоги второго блока тестирования дистанционного этапа отбора Конкурса управленцев «Лидеры России»

По итогам первых двух тестовых блоков допуск к нему получили 15 046 конкурсантов, в том числе 87 иностранных граждан, которые представляют 18 стран. Участники из Республики Башкортостан составили 12,40% от участников ПФО.

География конкурсантов из России представлена следующим образом: Центральный федеральный округ — 34,65%, Приволжский — 17,57%, Северо-Западный — 13,56%. Далее идут Уральский (9,97%), Сибирский (9,21%), Южный (7,96%), Дальневосточный (4,31%) и Северо-Кавказский (2,77%) федеральные округа. Успешнее других первые два блока тестов преодолели конкурсанты из Северо-Западного и Уральского федеральных округов: доля участников, получивших доступ к тесту управленческого потенциала, выросла по отношению к доле конкурсантов на старте дистанционного этапа на 0,4% и на 0,26% соответственно.

Внутри Приволжского федерального округа регионы расположились следующим образом: Самарская (19,01%), Нижегородская (17,69%) области, Республики Башкортостан (12,40%), Татарстан (10,88%), Пермский край (9,36%), Саратовская область (6,12%), Удмуртская республика (4,56%), Кировская (3,54%), Оренбургская область (3,39%), Чувашская республика (3,35%), Ульяновская (2,85%) и Пензенская (2,81%) области, Республики Мордовия (2,59%) и Марий Эл (1,45%).

«В прошлом году к третьему блоку тестов были допущены 12,5 тысяч человек. В этот раз почти на 3 тысячи больше. В конкурсе принимает участие все больше талантливых и целеустремленных управленцев, которые демонстрируют высокий уровень аналитических способностей и эрудиции», — прокомментировал руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Напомним, что в системе оценки на Конкурсе «Лидеры России» 2018-2019 гг. произошли некоторые изменения. Так, если в прошлом году для расчета баллов каждого конкурсанта на дистанционном тестировании и определения его положения относительно общего рейтинга использовались процентили, то теперь используется система Т-баллов. Это признанная международным профессиональным сообществом система, которая позволяет с большей точностью суммировать результаты по разным тестам.

Вместе с результатами каждого блока тестирования конкурсанты получают сертификат, подтверждающий участие в проекте, и отчет, содержащий рекомендации по дальнейшему развитию.

Следующий блок тестирования — тест управленческого потенциала пройдет с 8:00 2 декабря по 8:00 4 декабря по местному времени того региона, от которого участник зарегистрирован на Конкурс. В январе-феврале 2019 года конкурсанты, показавшие наилучшие результаты, встретятся в региональных полуфиналах, финал состоится в марте.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана указом Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 15 проектов: Конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский челлендж успеха «Россия — страна возможностей», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», акция признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», благотворительный проект «Мечтай со мной» и конкурс «Лига вожатых».