О том, как оправдывает доверие своих избирателей народный избранник, люди судят по его делам. Пятилетняя деятельность Рустема Дамировича Мусабирова в качестве депутата Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан — конкретные дела, решенные проблемы жителей округа дали толчок избирателям вновь доверить ему свои голоса.







Каждый раз присутствуя на его приемах граждан, встречах, я для себя отмечаю, каков же широк круг вопросов и проблем, с которыми к нему идут люди. Вижу неравнодушие и внимание со стороны депутата и то, что ни один вопрос не остается не выслушанным.









— Рустем Дамирович, а как часто проходят ваши встречи с избирателями?



— Встречи проходят в рамках традиционных приемов депутата и стабильно раз в месяц я выезжаю либо в Благовещенский, либо в Мишкинский районы, где общаюсь с избирателями. Хотя в настоящее время общение не всегда проходит лично, мне часто пишут в социальных сетях, благодаря им канал связи значительно сократился до одного клика мышкой либо кнопкой.









— О чём просят Вас избиратели?



— Это зависит от территории. К примеру, в Мишкинском районе жители отличаются повышенным чувством самостоятельности и самоорганизованности. И те вопросы, которые можно решить сообща, они даже не озвучивают. К примеру, ремонт обелисков, приобретение костюмов для коллективов и т. д. Чаще всего поднимают вопросы по строительству или ремонту дорог, помощи по улучшению жилищных условий.









— Понятно, что разом решить все проблемы невозможно, и все же какие из них Вам удалось решить за последнее время?



— Я в своей работе руководствуюсь принципом, что решение тех или иных проблем должно касаться широкого круга избирателей, а вопросами замены лампочек, латания дыр и восстановления заборов должны заниматься те, кто за этим закреплен. Поэтому в последнее время я занимался и занимаюсь такими вопросами как здравоохранение, дорожное строительство, реализация проекта водоснабжения села Мишкино и близлежащих деревень, то есть те вопросы, которые подразумевают финансирование из бюджета республики.







В свою очередь в Благовещенском районе мы решали насущные вопросы ЖКХ, медицинского обслуживания. Общими усилиями удалось отремонтировать поликлинику, установить так необходимый лифт. Мы начали программу по благоустройству придомовой территории и вместе на День соседей радовались обновленным дворам. Благодаря проекту «Реальные дела» на селе удалось провести ремонтные работы в сельских клубах, школах и библиотеках.









— Всегда имеются вопросы, которые нужно решить незамедлительно. Когда Вы стали депутатом, что предприняли в первую очередь?



— Одной из первых была моя инициатива по обеспечению финансирования реализации наказов избирателей депутатам Государственного Собрания. Благодаря ей нам удалось уже многое сделать. Это то, что мы делаем в рамках проекта «Реальные дела» и то, с чем знакомы большинство активных жителей района. С 2015 по 2018 годы участниками проекта «Реальные дела» в Мишкинском районе стали учреждения образования, культуры, сельские поселения. Из бюджета республики было выделено в 2015 году — 1358,0 тыс. руб., 2016–1726,7 тыс. руб., 2017–1723,8 тыс. руб., 2018–1723,8 тыс. рублей и софинансирование из районного бюджета — 90,9 тыс. руб. На эти средства были заменены кровли 26 учреждений, оконные блоки (в 14 учреждениях), полы (7), электропроводка (1), дверных блоков (1), отремонтированы системы отопления в трех учреждениях, хореографический зал РДК, облицован фасад здания Малонакаряковского СДК, частично благоустроен парк села Мишкино, построен один обелиск.









— Много ли молодых людей среди Ваших избирателей? Они о чём-то Вас просят?



— По большей части ко мне обращаются люди старшего возраста, но, безусловно, порой среди заявителей встречаются молодые люди до 30 лет. Их вопросы очевидны — получение жилья и поиск работы. Вопросы сложные, и решение их всегда идет сообща с администрацией муниципального района.









— Какие вопросы на сегодняшний день для вас как депутата являются приоритетными?



— В Мишкинском районе приоритетными являются вопросы, которые затрагивают многих. Во-первых, это создание новых рабочих мест. Задача, чтобы мужчины имели возможность зарабатывать на своей земле, а не уезжать вдаль от своих семей на север. Это возможно решить в большинстве своем только благодаря притоку инвестиций в район. Во-вторых, остро стоит вопрос дорожного строительства. Актуально строительство 5,5 км дороги до Новотроицка и 12 км дороги до Тынбаева. Я неоднократно говорил о необходимости строительства межмуниципальной дороги между Мишкинским и Благовещенским районами. Она будет способствовать социально-экономическому развитию близлежащих сел и деревень, а также сократит время проезда из Уфы до Мишкино.









— У каждого человека есть настоящие друзья, есть ли они у вас, и сколько это человек, а также ответьте на вопрос, сколько у вас настоящих врагов?



— Безусловно друзья есть, но как любой взрослый человек вам скажет, их немного. Настоящих друзей много не может быть. Мои — все из юношества. Те, с которыми я общаюсь и дружу на протяжении многих лет вне зависимости от чьих либо статусов, положений и взглядов. По врагам могу сказать лишь то, что величина человека измеряется величиной его врагов…









— Вы сын, муж, отец троих малышей, расскажите о своей семье. Как они относятся к Вашей депутатской деятельности.



— В самый разгар избирательной кампании этого года я стал многодетным отцом, так как у меня появилась на свет дочка — третий ребенок в семье. Еще у меня двое сыновей школьного и дошкольного возраста. Все дети еще маленькие и они не понимают, что их отец депутат. Мой род деятельности никак не сказывается на их мировосприятии. Главное, что все свободное время я провожу со своими детьми.









— Вы успешный человек? Если да, в чем секрет успеха?



— В каких-то направлениях — да. Не секрет, что успех — это результат каждодневного труда и, чтобы быть успешным, нужно постоянно трудиться. Мой секрет в том, что нужно точно знать свои цели и стараться их достичь, несмотря ни на что. Каждый может стать успешным, если не будет лениться и постоянно к чему-то стремиться.









— Что для Вас главное в жизни?