+5 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Политика
26 Ноября 2018, 16:27

Михаил Киреев назначен и.о. заместителя премьер-министра Правительства РБ - министра ЖКХ

Исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Правительства Башкортостана — министра жилищно-коммунального хозяйства назначен Михаил Киреев. Кадровое объявление на оперативном совещании сделал врио Главы региона Радий Хабиров.

Исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Правительства Башкортостана — министра жилищно-коммунального хозяйства назначен Михаил Киреев. Кадровое объявление на оперативном совещании сделал врио Главы региона Радий Хабиров.
«Мы договорились перегруппировать распределение полномочий, в связи с тем, что впереди нас ждет переход на территориальную организацию сбора твердых коммунальных отходов. Это серьезный вызов в организационном, в социальном планах. Вам необходимо будет скоординировать эту работу, — обратился руководитель республики к Михаилу Кирееву. — В ваше ведение попадает Министерство природопользовании и экологии. Вместе отрабатывайте этот вопрос, ряд вопросов предстоит отработать с Госкомитетом РБ по тарифам. Прошу нас не подвести в части предстоящих вызовов».
В настоящее время в Башкортостане работает специальная межведомственная комиссия с целью пересмотреть и детально проработать нормативы по накоплению ТКО, привести нормативы и тарифы к уровню, приемлемому для жителей и региональных операторов. В ее состав входят специалисты профильных министерств и ведомств, представители региональных операторов, муниципалитетов, общественных организаций, включая Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ.
«В обществе возникла напряженность. Жители не понимают, из каких нормативов будут формироваться тарифы для горожан и сельчан, а суммы, по их мнению, достаточно высокие», — говорил ранее и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства региона Михаил Киреев.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru