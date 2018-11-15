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Политика
15 Ноября 2018, 14:00

Вопросы противодействия терроризму обсуждаются на антитеррористической комиссии администрации МР Мишкинский район

Антитеррористическая комиссия администрации муниципального района является коллегиальным органом, обеспечивающим согласованные действия структурных подразделений Мишкинского района.

Антитеррористическая комиссия администрации муниципального района является коллегиальным органом, обеспечивающим согласованные действия структурных подразделений Мишкинского района.


В своей деятельности она руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта РФ, решениями Национального антитеррористического комитета, а также Положением об антитеррористической комиссии в субъекте РФ.


О работе антитеррористической комиссии, действующей при администрации МР Мишкинский район, мы сегодня беседуем с председателем антитеррористической комиссии, главой администрации муниципального района Мишкинский район Рустамом Мусиным.


— Рустам Маратович, работа антитеррористической комиссии осуществляется согласно плану, расскажите, что сделано в районе в этом направлении.

— Все мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма проводятся в рамках реализации муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Мишкинский район Республики Башкортостан на 2017–2019 годы», и согласно плану мероприятий по реализации «Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года».


За отчетный период преступлений террористической направленности не зарегистрировано. На территории района граждан, отбывших наказание за преступления террористической и экстремистской направленности, нет.


Обстановка на территории муниципального района Мишкинский район в сфере противодействия терроризму существенных изменений не претерпела, террористических актов не допущено.


Важно отметить, что все проводимые мероприятия по профилактике идеологии терроризма и экстремизма публикуются в СМИ, в сети интернет на официальном сайте муниципального района Мишкинский район есть отдельный раздел — антитеррористическая деятельность. Изготовлены и раздаются участникам мероприятий буклеты по профилактике терроризма и экстремизма. В образовательных организациях района организуются просмотры фильмов, видеороликов по профилактике терроризма и экстремизма. Местных телеканала и радиостанции в районе нет.


Проводится постоянный мониторинг оперативной обстановки на территории района. Организовано взаимодействие с правоохранительными органами РБ с целью координаций действий и обмена оперативной информацией при проведении оперативно-розыскных и профилактических мероприятий по предупреждению террористических актов.


— Религия сегодня является важным нститутом, влияющим на политическую, социальную, а в некоторых случаях и экономическую жизнь стран и народов. Какова в этом отношении обстановка в районе?

— Религиозная обстановка в муниципальном районе контролируемая, контакт с руководителями религиозных организаций налажен, выстроена модель взаимоотношений с правоохранительными органами. Взаимодействие с сотрудниками Отдела МВД России по Мишкинскому району и другими заинтересованными службами и ведомствами поставлено на должном уровне. На территории района действует 14 религиозных организаций. Из них 12 религиозных объединений относятся к мусульманскому вероисповеданию (Центральное Духовное управление мусульман России) и 2 организации к православному вероисповеданию (Нефтекамская епархия Русской Православной церкви). Мероприятия с их участием проводятся периодически в школах района, агропромышленном колледже, приглашаются для участия на районных семинарах, круглых столах.


Все религиозные мероприятия осуществляются с участием представителей отдела МВД. Конфликтных ситуаций в сфере межрелигиозных и государственно-конфессиональных отношений, случаев проявления экстремизма, терроризма на религиозной почве не зарегистрировано.


Противоречия во взаимоотношениях органов местного самоуправления, оказывающих дестабилизирующее воздействие на развитие социально- экономической и общественно-политической обстановки в муниципальном образовании, а также негативно влияющие на функционирование системы противодействия терроризму на территории муниципального района за отчетный период, не наблюдалось. Каких-либо заметных отдельных лиц или групп из числа молодёжи, причисляющих себя к ультраправым движениям «Скинхеды», «Националисты», а также спортивных фанатов на территории района не установлено. Лиц, проживающих на территории Мишкинского района и исповедующих нетрадиционные формы ислама нет.


Антитеррористической комиссией определены 92 лица, нуждающиеся в целевом профилактическом воздействии. Из них 62 мигранта, 30 — состоящих на учете в отделе МВД России по Мишкинскому району по делам несовершеннолетних.


Сведений о деятельности тоталитарных апокалипсических сект, равно как и радикальных организаций исламского толка не отмечено. Участники международных экстремистских и террористических организаций на территории района отсутствуют. Участие жителей района в незаконных вооружённых формированиях и боевых действиях на территории Сирии и Афганистана не зафиксировано.


Ежегодно на территории района проводятся операции «Нелегальный мигрант» и «Нелегал‑2018». В 2018 году операция «Нелегальный мигрант» прошла с 13 по 24 марта. Операция «Нелегал‑2018» проходит в 2 этапа: 1 этап — с 22 мая по 22 июня, 2 этап — с 25 сентября по 26 октября. На данный момент в районе постоянно проживают 44 мигранта, временно пребывающих — 113 человек.


— Что вы можете сказать об антитеррористической работе среди молодежи?

— Работа с молодежью ведется активно. Например, в Мишкинском агропромышленном колледже было проведено профилактическое мероприятие «круглый стол» с общим охватом участников — 125 человек, в их числе были 9 человек, состоящие на учете в КДН и ЗП при администрации района, 22 человека — в ОДН ОМВД России по РБ в Мишкинском районе.


Подрастающее поколение занимается при ДЮСШ, ЦДЮТиЭ «Путник», Детской школе искусств, МАУ ФОК «Триумф». Подростки, состоящие на профилактических учетах, привлекаются к занятиям в них в первую очередь.


Ежегодно отделами молодежи и образования организуются детские площадки, профильные лагеря, лагеря дневного пребывания, однодневные и многодневные походы, трудовые формирования, временное трудоустройство несовершеннолетних, культурно-массовые мероприятия и акции, флешмобы. В летнее время Центром детско-юношеского туризма и экскурсий «Путник» проводятся молодежные туристические лагеря «Дружба», «Надежда» и «Эрвел». Воспитанники центра и желающие выезжают по городам и районам Республики Башкортостан и Челябинскую область, изучают обычаи, традиции проживающих там народов, взбираются на горные вершины.


С 2016 года на базе Центра детско-юношеского туризма и экскурсий «Путник» создан и действует поисковый отряд. Он выезжает на поисковые работы за пределы Республики Башкортостан. В летнее время на базе агропромышленного колледжа работают трудовые отряды, студенты трудятся на пришкольных участках и приусадебном хозяйстве колледжа. Из молодежных объединений в районе активно работают молодежные движения «Вместе», «Молодая Гвардия», «Молодежный совет», молодежь очень активно вовлекается в ряды волонтеров и молодогвардейцев.


В целях профилактики экстремизма, пропаганды толерантности в молодёжной среде в этом году организованы просмотр и обсуждение фильмов «Как предотвратить теракт», «Скажи «НЕТ» терроризму» в районном Дворце культуры, в образовательных учреждениях совместно проведены клас- сные часы «Терроризм и экстремизм», «Толерантность — дорога к миру», «Вежливость на каждый день». Подобные мероприятия проводятся в общеобразовательных организациях при содействии антитеррористической комиссии муниципального района постоянно.


В ноябре-декабре текущего года пройдет районный конкурс по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде «В мире и согласии». Победители примут участие в республиканском конкурсе.


— Рустам Маратович, ведется ли общий надзор в дни массовых праздников или мероприятий?

— В период проведения праздничных мероприятий антитеррористическая комиссия совместно с правоохранительными органами района проводит мероприятия, направленные на предупреждение возможных экстремистских посягательств.
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