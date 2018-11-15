Вопросы противодействия терроризму обсуждаются на антитеррористической комиссии администрации МР Мишкинский район

Антитеррористическая комиссия администрации муниципального района является коллегиальным органом, обеспечивающим согласованные действия структурных подразделений Мишкинского района.







В своей деятельности она руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта РФ, решениями Национального антитеррористического комитета, а также Положением об антитеррористической комиссии в субъекте РФ.







О работе антитеррористической комиссии, действующей при администрации МР Мишкинский район, мы сегодня беседуем с председателем антитеррористической комиссии, главой администрации муниципального района Мишкинский район Рустамом Мусиным.









— Рустам Маратович, работа антитеррористической комиссии осуществляется согласно плану, расскажите, что сделано в районе в этом направлении.



— Все мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма проводятся в рамках реализации муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Мишкинский район Республики Башкортостан на 2017–2019 годы», и согласно плану мероприятий по реализации «Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года».







За отчетный период преступлений террористической направленности не зарегистрировано. На территории района граждан, отбывших наказание за преступления террористической и экстремистской направленности, нет.







Обстановка на территории муниципального района Мишкинский район в сфере противодействия терроризму существенных изменений не претерпела, террористических актов не допущено.







Важно отметить, что все проводимые мероприятия по профилактике идеологии терроризма и экстремизма публикуются в СМИ, в сети интернет на официальном сайте муниципального района Мишкинский район есть отдельный раздел — антитеррористическая деятельность. Изготовлены и раздаются участникам мероприятий буклеты по профилактике терроризма и экстремизма. В образовательных организациях района организуются просмотры фильмов, видеороликов по профилактике терроризма и экстремизма. Местных телеканала и радиостанции в районе нет.







Проводится постоянный мониторинг оперативной обстановки на территории района. Организовано взаимодействие с правоохранительными органами РБ с целью координаций действий и обмена оперативной информацией при проведении оперативно-розыскных и профилактических мероприятий по предупреждению террористических актов.









— Религия сегодня является важным нститутом, влияющим на политическую, социальную, а в некоторых случаях и экономическую жизнь стран и народов. Какова в этом отношении обстановка в районе?



— Религиозная обстановка в муниципальном районе контролируемая, контакт с руководителями религиозных организаций налажен, выстроена модель взаимоотношений с правоохранительными органами. Взаимодействие с сотрудниками Отдела МВД России по Мишкинскому району и другими заинтересованными службами и ведомствами поставлено на должном уровне. На территории района действует 14 религиозных организаций. Из них 12 религиозных объединений относятся к мусульманскому вероисповеданию (Центральное Духовное управление мусульман России) и 2 организации к православному вероисповеданию (Нефтекамская епархия Русской Православной церкви). Мероприятия с их участием проводятся периодически в школах района, агропромышленном колледже, приглашаются для участия на районных семинарах, круглых столах.







Все религиозные мероприятия осуществляются с участием представителей отдела МВД. Конфликтных ситуаций в сфере межрелигиозных и государственно-конфессиональных отношений, случаев проявления экстремизма, терроризма на религиозной почве не зарегистрировано.







Противоречия во взаимоотношениях органов местного самоуправления, оказывающих дестабилизирующее воздействие на развитие социально- экономической и общественно-политической обстановки в муниципальном образовании, а также негативно влияющие на функционирование системы противодействия терроризму на территории муниципального района за отчетный период, не наблюдалось. Каких-либо заметных отдельных лиц или групп из числа молодёжи, причисляющих себя к ультраправым движениям «Скинхеды», «Националисты», а также спортивных фанатов на территории района не установлено. Лиц, проживающих на территории Мишкинского района и исповедующих нетрадиционные формы ислама нет.







Антитеррористической комиссией определены 92 лица, нуждающиеся в целевом профилактическом воздействии. Из них 62 мигранта, 30 — состоящих на учете в отделе МВД России по Мишкинскому району по делам несовершеннолетних.







Сведений о деятельности тоталитарных апокалипсических сект, равно как и радикальных организаций исламского толка не отмечено. Участники международных экстремистских и террористических организаций на территории района отсутствуют. Участие жителей района в незаконных вооружённых формированиях и боевых действиях на территории Сирии и Афганистана не зафиксировано.







Ежегодно на территории района проводятся операции «Нелегальный мигрант» и «Нелегал‑2018». В 2018 году операция «Нелегальный мигрант» прошла с 13 по 24 марта. Операция «Нелегал‑2018» проходит в 2 этапа: 1 этап — с 22 мая по 22 июня, 2 этап — с 25 сентября по 26 октября. На данный момент в районе постоянно проживают 44 мигранта, временно пребывающих — 113 человек.









— Что вы можете сказать об антитеррористической работе среди молодежи?



— Работа с молодежью ведется активно. Например, в Мишкинском агропромышленном колледже было проведено профилактическое мероприятие «круглый стол» с общим охватом участников — 125 человек, в их числе были 9 человек, состоящие на учете в КДН и ЗП при администрации района, 22 человека — в ОДН ОМВД России по РБ в Мишкинском районе.







Подрастающее поколение занимается при ДЮСШ, ЦДЮТиЭ «Путник», Детской школе искусств, МАУ ФОК «Триумф». Подростки, состоящие на профилактических учетах, привлекаются к занятиям в них в первую очередь.







Ежегодно отделами молодежи и образования организуются детские площадки, профильные лагеря, лагеря дневного пребывания, однодневные и многодневные походы, трудовые формирования, временное трудоустройство несовершеннолетних, культурно-массовые мероприятия и акции, флешмобы. В летнее время Центром детско-юношеского туризма и экскурсий «Путник» проводятся молодежные туристические лагеря «Дружба», «Надежда» и «Эрвел». Воспитанники центра и желающие выезжают по городам и районам Республики Башкортостан и Челябинскую область, изучают обычаи, традиции проживающих там народов, взбираются на горные вершины.







С 2016 года на базе Центра детско-юношеского туризма и экскурсий «Путник» создан и действует поисковый отряд. Он выезжает на поисковые работы за пределы Республики Башкортостан. В летнее время на базе агропромышленного колледжа работают трудовые отряды, студенты трудятся на пришкольных участках и приусадебном хозяйстве колледжа. Из молодежных объединений в районе активно работают молодежные движения «Вместе», «Молодая Гвардия», «Молодежный совет», молодежь очень активно вовлекается в ряды волонтеров и молодогвардейцев.







В целях профилактики экстремизма, пропаганды толерантности в молодёжной среде в этом году организованы просмотр и обсуждение фильмов «Как предотвратить теракт», «Скажи «НЕТ» терроризму» в районном Дворце культуры, в образовательных учреждениях совместно проведены клас- сные часы «Терроризм и экстремизм», «Толерантность — дорога к миру», «Вежливость на каждый день». Подобные мероприятия проводятся в общеобразовательных организациях при содействии антитеррористической комиссии муниципального района постоянно.







В ноябре-декабре текущего года пройдет районный конкурс по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде «В мире и согласии». Победители примут участие в республиканском конкурсе.









— Рустам Маратович, ведется ли общий надзор в дни массовых праздников или мероприятий?