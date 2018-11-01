В Мишкинском районе состоялась конференция местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

На повестку дня были вынесены вопросы: о задачах местного отделения Башкортостанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» на 2019 год, об избрании делегата на конференцию Башкортостанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»; разное.
По первому вопросу выступила секретарь местного отделения Башкортостанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Т. Коледина. Она начала свое выступление с подведения итогов избирательной кампании «Осень‑2018».
— Начав подготовку к выборам, задолго до единого дня голосования были сформированы 10 бригад агитаторов в количестве 69 человек, — сказала Татьяна Александровна. — Проведены обучающие семинары. Организованы встречи жителей с кандидатами в депутаты и их доверенными лицами во всех сельских поселениях. Хорошую слаженную работу в период подготовки и проведения Единого дня голосования показали сельские поселения Баймурзинский (Б. Байбулатов), Большешадинский (Ф. Ахметшин), Мавлютовский (Д. Фазылбеков), Урьядинский (Р. Загитов) сельсоветы. Активность избирателей была самой высокой в деревнях Терекеево, Бабаево, Иликово, Лепешкино, Иштыбаево, Кигазытамаково, Тигирменево, Янагушево, Байтурово, Урьяды, Озерки, Раевка. В будущем году предстоит масштабный цикл избирательных кампаний, началом которого станет участие регионального отделения в выборах Главы республики и депутатов сельских поселений.
— Напоминаю о том, что мы не должны снижать активность и по реализации партийных проектов, — продолжила свое выступление Татьяна Александровна. — Без изменений остались такие проекты как «Безопасные дороги», «Единая страна — доступная среда», «Историческая память», «Народный контроль» и «Старшее поколение». Проекты «Модернизация образования» и «Детские сады — детям» объединены в проект «Новая школа». Проект «Парки малых городов» вошёл в федеральный проект «Городская среда». Проект «Всемирные игры юных соотечественников» был включен в «Детский спорт». Новый проект «Культура малой Родины» состоит из реализованных в 2017 году проектов «Местный дом культуры», «Театры — детям» и «Театры малых городов». Ранее действовавшие проекты «Здоровье — детям» и «Экология России» вошли в проект «Здоровое будущее». «Крепкая семья» теперь включает в себя и проект «России важен каждый ребёнок», а «Российское село» объединено с проектом «Дом садовода — опора семьи». «Локомотивы роста» включили в себя «Достойный труд», а к «Школе грамотного потребления» присоединили «Управдом». Проект «Гражданский университет» перешел в разряд региональных. В республике реализуется всего 14 федеральных проектов, мы с вами обязаны принимать активное участие в каждом. В районе закреплен ответственный человек за определенным проектом. Просим вас уделить особое внимание нашим инфраструктурным проектам, на данный момент их 4: «Городская среда», «Культура малой Родины», «Детский спорт» и «Реальные дела».
Далее собравшиеся избрали делегата на конференцию местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», которая пройдет 3 ноября в городе Уфе. Им стал глава администрации муниципального района Мишкинский район Р. Мусин.
Участники конференции, заслушав и обсудив доклад секретаря местного отделения Т. Колединой, решили: информацию о работе местного отделения партии «Единая Россия» принять к сведению; отметить положительную работу местного отделения и первичных отделений партии, избирательного штаба, проделанную в ходе подготовки и проведения избирательной кампании на выборах депутатов Государственного Собрания — Курултая РБ 9 сентября 2018 года; местному политическому совету, местному исполнительному комитету и первичным отделениям активизировать работу по приему в члены партии и довести численность партии в каждом первичном отделении не менее 3 процентов от количества избирателей; обеспечить соблюдение Устава партии, организовать подписку на газету «Единая Россия Башкортостан»; местному и первичным отделениям партии «Единая Россия» принять активное участие в реализации партийных проектов «Реальные дела», «Культура малой родины». «Городская среда» в организации и проведении мероприятий, посвященных знаменательным датам.
Приятным моментом совещания стало награждение секретарей первичных отделений Кайраковское (Ю. Якитова), Чебыковское (С. Каншаева), Школьное (СП Чураевский сельсовет, В. Семенова) и глав сельских поселений Тынбаевский (Д. Янгубаев), Новотроицкий (Л. Чухнина) сельсоветы по итогам подписки на газету «Единая Россия Башкортостан» на II полугодие 2018 года. По итогам выборов благодарственными письмами от имени местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» были отмечены главы администраций СП Баймурзинский (Б. Байбулатов), Большешадинский (Ф. Ахметшин), Мавлютовский (Д. Фазылбеков), Урьядинский (Р. Загитов) сельсоветы.