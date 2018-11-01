В Мишкинском районе состоялась конференция местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

На повестку дня были вынесены вопросы: о задачах местного отделения Башкортостанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» на 2019 год, об избрании делегата на конференцию Башкортостанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»; разное.

По первому вопросу выступила секретарь местного отделения Башкортостанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Т. Коледина. Она начала свое выступление с подведения итогов избирательной кампании «Осень‑2018».

— Начав подготовку к выборам, задолго до единого дня голосования были сформированы 10 бригад агитаторов в количестве 69 человек, — сказала Татьяна Александровна. — Проведены обучающие семинары. Организованы встречи жителей с кандидатами в депутаты и их доверенными лицами во всех сельских поселениях. Хорошую слаженную работу в период подготовки и проведения Единого дня голосования показали сельские поселения Баймурзинский (Б. Байбулатов), Большешадинский (Ф. Ахметшин), Мавлютовский (Д. Фазылбеков), Урьядинский (Р. Загитов) сельсоветы. Активность избирателей была самой высокой в деревнях Терекеево, Бабаево, Иликово, Лепешкино, Иштыбаево, Кигазытамаково, Тигирменево, Янагушево, Байтурово, Урьяды, Озерки, Раевка. В будущем году предстоит масштабный цикл избирательных кампаний, началом которого станет участие регионального отделения в выборах Главы республики и депутатов сельских поселений.

— Напоминаю о том, что мы не должны снижать активность и по реализации партийных проектов, — продолжила свое выступление Татьяна Александровна. — Без изменений остались такие проекты как «Безопасные дороги», «Единая страна — доступная среда», «Историческая память», «Народный контроль» и «Старшее поколение». Проекты «Модернизация образования» и «Детские сады — детям» объединены в проект «Новая школа». Проект «Парки малых городов» вошёл в федеральный проект «Городская среда». Проект «Всемирные игры юных соотечественников» был включен в «Детский спорт». Новый проект «Культура малой Родины» состоит из реализованных в 2017 году проектов «Местный дом культуры», «Театры — детям» и «Театры малых городов». Ранее действовавшие проекты «Здоровье — детям» и «Экология России» вошли в проект «Здоровое будущее». «Крепкая семья» теперь включает в себя и проект «России важен каждый ребёнок», а «Российское село» объединено с проектом «Дом садовода — опора семьи». «Локомотивы роста» включили в себя «Достойный труд», а к «Школе грамотного потребления» присоединили «Управдом». Проект «Гражданский университет» перешел в разряд региональных. В республике реализуется всего 14 федеральных проектов, мы с вами обязаны принимать активное участие в каждом. В районе закреплен ответственный человек за определенным проектом. Просим вас уделить особое внимание нашим инфраструктурным проектам, на данный момент их 4: «Городская среда», «Культура малой Родины», «Детский спорт» и «Реальные дела».

Далее собравшиеся избрали делегата на конференцию местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», которая пройдет 3 ноября в городе Уфе. Им стал глава администрации муниципального района Мишкинский район Р. Мусин.

Участники конференции, заслушав и обсудив доклад секретаря местного отделения Т. Колединой, решили: информацию о работе местного отделения партии «Единая Россия» принять к сведению; отметить положительную работу местного отделения и первичных отделений партии, избирательного штаба, проделанную в ходе подготовки и проведения избирательной кампании на выборах депутатов Государственного Собрания — Курултая РБ 9 сентября 2018 года; местному политическому совету, местному исполнительному комитету и первичным отделениям активизировать работу по приему в члены партии и довести численность партии в каждом первичном отделении не менее 3 процентов от количества избирателей; обеспечить соблюдение Устава партии, организовать подписку на газету «Единая Россия Башкортостан»; местному и первичным отделениям партии «Единая Россия» принять активное участие в реализации партийных проектов «Реальные дела», «Культура малой родины». «Городская среда» в организации и проведении мероприятий, посвященных знаменательным датам.