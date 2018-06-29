В селе Мишкино прием граждан проведет заместитель руководителя Управления Росреестра по РБ Михаил Воробьев

3 июля с 11.30 до 12.30 в помещении администрации муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан по адресу: с. Мишкино, ул. Ленина, 89 заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Башкортостан Михаил Воробьев проведет личный прием граждан.
Гражданам будет оказана консультативная помощь по вопросам, касающимся деятельности Управления, в том числе по государственной регистрации недвижимости и в сфере земельного законодательства.
Отметим, что выездные личные приемы в муниципальных образованиях республики руководством Управления в текущем году будут проводиться на регулярной основе в целях обеспечения доступности информации о порядке предоставления государственных услуг Росреестра в сфере государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета недвижимого имущества и сокращения количества письменных обращений. Осуществляется предварительная запись на прием по телефонам: (347) 224–36–07, (347) 844–23–62.