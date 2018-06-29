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Политика
29 Июня 2018, 11:36

Председатель госкомитета по ЧС РБ Фарит Рифович Гумеров провел прием граждан в селе Мишкино

26 июня в кабинете руководителя муниципалитета прошел прием граждан. Его провел председатель госкомитета по ЧС РБ Фарит Рифович Гумеров

26 июня в кабинете руководителя муниципалитета прошел прием граждан. Его провел председатель госкомитета по ЧС РБ Фарит Рифович Гумеров. В порядке живой очереди и по предварительной записи руководитель Госкомитета ЧС РБ ответил на все вопросы обратившихся граждан. Все они взяты на особый контроль с последующим уведомлением.


Затем состоялось рабочее совещание, на которое были приглашены главы администраций СП. В ходе рабочего совещания были затронуты множество животрепещущих вопросов малых муниципалитетов, таких, как обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов, объектов здравоохранения, образования и культуры. Многих волновали проблемы «ветхости» пожарной техники, депо. Не менее актуальным оказался вопрос ремонта техники и ее обновление. И, как заверил сидящих в зале руководителей СП председатель Госкомитета по ЧС РБ Ф. Гумеров, скоро в район придет несколько единиц новой техники и передвижных цистерн с правом подачи первого ствола. Это даст возможность добровольным пожарным дружинам локализовать очаги возгорания и держать ситуацию под контролем до приезда основных сил.


В приеме граждан и рабочем совещании принял участие и выступил глава администрации района Р. Мусин. Рустам Маратович поблагодарил гостей района за конструктивный подход к проблемам по чрезвычайным ситуациям и тесное сотрудничество со всеми службами муниципального образования.

Вениамин Кондогин

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