Выберем достойных

Третьего июня с 8.00 до 20.00 партия «Единая Россия» дала старт предварительному электронному голосованию для отбора кандидатов на выборы в региональные и местные законодательные собрания. В праймериз «Единой России» активно включились многие местные кандидаты. Один из них — глава администрации СП Мишкинский сельсовет Рустам Ишмакаев.







— Вы работаете на административном поприще довольно долгое время, имеете опыт общения с людьми, не понаслышке знаете проблемы своего муниципалитета. С чем же связаны предварительные выборы среди единороссов?







— Не секрет, что попробовать свои силы на политическом поприще решили свыше 660 человек. Праймериз партии «Единая Россия» проходит для того, чтобы интересы избирателей представляли лучшие из лучших, чтобы не было среди них случайных людей. В районе в этот день были открыты 9 счетных участков. Ведь процедура предварительного голосования во многом схожа с привычными для нас выборами. Именно такой подход, на мой взгляд, позволил единороссам и сторонникам партии власти добиться главного принципа — открытости, конкурентности, легитимности.







По результатам предварительного голосования составляется рейтинговые списки кандидатов в депутаты. Повторяю, все это нужно для того, чтобы в политику вошли настоящие мастера своего дела, для которых чаяния избирателей — не пустой звук, а дело всей жизни. Все это необходимо для фильтрации кандидатов, не обладающих достаточным авторитетом у электората. Поверьте на слово, случайных людей, для которых политика является рычагом для раскачивания непростой ситуации в стране, немало. И наша задача — дать им достойный отпор.







Осенью наши избиратели выберут лучших из лучших. Я в этом уверен.



