+5 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Политика
7 Июня 2018, 14:28

В Минэкономразвития РБ обсуждены вопросы развития конкуренции

Министерством экономического развития Республики Башкортостан 6 июня 2018 года проведено рабочее совещание под председательством заместителя министра экономического развития РБ Людмилы Мизоновой, с участием представителей республиканских органов исполнительной власти, ответственных за реализацию конкурентной политики в республике.

Министерством экономического развития Республики Башкортостан 6 июня 2018 года проведено рабочее совещание под председательством заместителя министра экономического развития РБ Людмилы Мизоновой, с участием представителей республиканских органов исполнительной власти, ответственных за реализацию конкурентной политики в республике.


В ходе мероприятия проанализированы ключевые показатели развития конкуренции в субъектах РФ, представленные на заседании Государственного совета Российской Федерации 5 апреля 2018 года, и рассмотрена возможность их достижения в курируемых сферах.


По результатам обсуждения сформированы вопросы, которые будут представлены для проработки на совещании Федеральной антимонопольной службы (ФАС России), планируемом к проведению 8 июня 2018 года в рамках организации исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 года по итогам заседания Госсовета РФ.


Ключевые показатели, разработанные органами исполнительной власти субъектов РФ на основании материалов, подготовленных рабочей группой Госсовета РФ, по согласованию с ФАС России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, будут основой для актуализации региональных и муниципальных «дорожных карт» по развитию конкуренции на плановый период с 2019 по 2021 годы.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru