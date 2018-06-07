В Минэкономразвития РБ обсуждены вопросы развития конкуренции

Министерством экономического развития Республики Башкортостан 6 июня 2018 года проведено рабочее совещание под председательством заместителя министра экономического развития РБ Людмилы Мизоновой, с участием представителей республиканских органов исполнительной власти, ответственных за реализацию конкурентной политики в республике.







В ходе мероприятия проанализированы ключевые показатели развития конкуренции в субъектах РФ, представленные на заседании Государственного совета Российской Федерации 5 апреля 2018 года, и рассмотрена возможность их достижения в курируемых сферах.







По результатам обсуждения сформированы вопросы, которые будут представлены для проработки на совещании Федеральной антимонопольной службы (ФАС России), планируемом к проведению 8 июня 2018 года в рамках организации исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 года по итогам заседания Госсовета РФ.



