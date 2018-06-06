Стартовал проект «Реальные дела — 2018»

Четвертый год в Башкортостане реализуется партийный проект «Реальные дела», в рамках которого уже выполнено более 2800 мероприятий.







Это — ремонт детских садиков, школ, ДК и сельских клубов. Для этих учреждений приобретено оборудование и инвентарь, отремонтированы крыши, заменены окна. Установлено более 600 спортивных и детских площадок.







Все проекты «Реальных дел» –это реализация инициатив самого населения. В нашем районе в текущем году будет отремонтировано и благоустроено 17 объектов — сюда вошли учреждения культуры и образования. Предстоит ремонт полов и оконных блоков в начальной школе деревни Яндыганово, замена оконных блоков в школах деревень Большесухоязово, Верхнесорокино, а также будут проведены ремонтные работы в сельских клубах деревень Чебыково, Кайраково, Бикшиково, Староарзаматово, ремонт системы отопления в спортзале школы деревни Большие Шады, замена кровли ДОУ деревни Староваськино, начальной школы деревни Букленды, сельских клубов деревень Тынбаево, Иликово, Новокильметово, села Янагушево, ремонт полов в спортзале школы села Новотроицкое и коридоре школы села Камеево, в рамках проекта будет завершено строительство обелиска участникам ВОВ 1941–1945 годов в деревне Новокарачево.







В Башкирии в текущем году в рамках партийного проекта «Реальные дела» будет реализовано 924 наказа избирателей. Перечень объектов формируется из обращений, поступивших от населения в адрес депутатов Госсобрания республики, а также депутатам Госдумы и членам Совета Федерации. В прошлом году в рамках «Реальных дел» было реализовано 892 наказа. Финансирование проекта из бюджета Республики Башкортостан осталось на прежнем уровне и составляет около 175 млн рублей.



