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Политика
30 Мая 2018, 18:54

Сделать свой выбор в предварительном голосовании может каждый житель Башкортостана

Чтобы проголосовать, достаточно прийти 3 июня на один из участков. С полным списком участков и кандидатов можно ознакомиться на сайте pg.er.ru.

Чтобы проголосовать, достаточно прийти 3 июня на один из участков. С полным списком участков и кандидатов можно ознакомиться на сайте pg.er.ru.
Как показали дебаты, среди участников предварительного голосования есть люди разного возраста, разных взглядов, с разными интересами и разными целями.
Если программы и цели кандидатов отражают ваше видение того, в каком направлении должна развиваться республика, то вы можете поддержать каждого из них. В случае победы кандидаты смогут принять участие в выборах в Государственное Собрание-Курултай от самой крупной партии страны и республики. А значит, у них будут все шансы реализовать общие идеи и проекты.
Кто из кандидатов лучше и чьи проекты будут полезнее всего для народа – решать только вам.
Ждём вас 3 июня на счётных участках предварительного голосования!
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