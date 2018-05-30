Как встать на Млечный путь и обрести крылья?

На этот вопрос ответ знают участники телепроекта «Ҡош Юлы. Балалар», который на днях подвел творческий итог первого сезона.

Финал и церемония награждения телеконкурса «Ҡош Юлы. Балалар» в течение двух дней проходили в гостеприимном санатории «Юматово».

- Все как у взрослых бардов и даже круче, - говорят дети-финалисты. - Песни под гитару у костра, концерт под открытым небом, новые знакомства, классные наставники! Самые-самые яркие, теплые впечатления!

Детско-юношеский телеканал «Тамыр» ГУП ТРК «Башкортостан» РБ и Молодежное движение «Ҡош Юлы» реализовали новый телевизионный проект - юношеский конкурс башкирской бардовской песни «Ҡош Юлы. Балалар», направленный на популяризацию башкирского языка среди подрастающего поколения, воспитание социально-активных граждан. Первый тур проекта прошел в социальных сетях. Второй тур стартовал на канале БСТ проект 2 марта - в день рождения Тамыра. Каждый воскресный вечер телезрители наблюдали, как семь наставников и пятнадцать подростков в формате реалити работают над новыми песнями, выражают свое отношение к жизни, готовятся к финалу. Получился современный животрепещущий проект, близкий подросткам по духу. Семь наставников, снискавшие признание среди молодежи творцы: Артур Кабиров, Минзаля Яхина, Тимур Ямалов, Альбина Шамсутдинова, Ришат Сулейманов, Ренат Абдулов и Тимур Юсупов подготовили своих подопечных к финальному выступлению.

- Дети заметно волновались, но с честью справились с задачами, поставленными наставниками, - говорит режиссер проекта Ляйсан Мазитова. - Каждое выступление было ярким, искренним откровением. Кошъюловские дети такие маленькие по годам и такие зрелые по мировоззрению! Все 15 финалистов - большие молодцы!

- Я вижу целеустремленных, неравнодушных, имеющих активную жизненную позицию юношей и девушек, - сказал депутат Государственной Думы РФ Зариф Байгускаров, вручая именные часы победителям. - Не теряйте искру, зажженную с созвездия Млечный путь, найдите свой путь и станьте нужными для родной земли, страны гражданами!

Слова благодарности организаторам и напутствие детям сказал заместитель руководителя Агентства по печати и средствам массовой информации РБ Артур Валеев. Были вручены подарки и благодарственные письма заместителя председателя Государственного Собрания - Курултая Юмабики Ильясовой, министра молодежной политики и спорта РБ Андрея Иванюты. Победители получили денежные призы и сертификаты от магазина "Мелоди бит" и издательства "Самрау". Дети радовались подаркам мастерской кожаных изделий «Mosafer», сладостям от компании "Сладкая юрта", цветам от салона "Фрезия”.

Гран-при телепроекта «Ҡош Юлы. Балалар» был удостое н Айдар Исхаков из г. Учалы. 1 место завоевал Радмир Хызыров с Белорецкого района. 2 место поделили Динислам Ишмурзин из Абзелиловского района и Фидарис Юлсанов из Зианчуринского района. 3 место досталось трем очаровательным девочкам: Азалии Сынгизовой из г. Баймак, Гулии Харрасовой из Сибая и Алтынай Загитовой с Уфы.