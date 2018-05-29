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29 Мая 2018, 11:08

Рустэм Хамитов передал Послу Вьетнама архивные фотографии с исторических гастролей ансамбля имени Гаскарова

На сегодняшней встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Нго Дык Манем Глава Башкортостана Рустэм Хамитов передал ему архивные фотографии с исторических гастролей Башкирского государственного ансамбля народного танца во Вьетнаме в 1955 году.

На сегодняшней встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Нго Дык Манем Глава Башкортостана Рустэм Хамитов передал ему архивные фотографии с исторических гастролей Башкирского государственного ансамбля народного танца во Вьетнаме в 1955 году.


– Башкортостан продолжает принимать активное участие в расширении сотрудничества России и Вьетнама. В нашей с вами общей истории есть яркие запоминающиеся моменты, – рассказал руководитель региона. – Например, уже в далёком 1955 году, 63 года назад во Вьетнаме состоялись гастроли легендарного Башкирского государственного ансамбля народного танца под руководством Файзи Гаскарова. Делегацию послов советской культуры возглавлял народный поэт Башкортостана Мустай Карим, который написал о той поездке цикл стихотворений о Вьетнаме.


Рустэм Хамитов отметил, что ансамбль из Башкирии стал первым советским творческим коллективом, который посетил Вьетнам после обретения страной независимости. Во время гастролей Президент Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мин вручил ансамблю орден Труда I степени.


– Нам удалось найти архивные фотографии тех событий, на которых Хо Ши Мин запечатлён с нашими артистами. Хочу передать их Вам, господин Посол, – сказал Рустэм Хамитов.
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