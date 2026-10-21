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Общество
21 Октября , 12:45

Сварщик из Башкирии Ринат Изикаев завоевал «Кубок дуги – 2026» в Китае

Сварщик из Башкортостана Ринат Изикаев, представляющий компанию «Транснефть-Урал», в составе профессиональной команды России одержал победу на международном чемпионате в Китае Arc Cup International Welding Competition – «Кубок дуги – 2026». Новость об успехе соотечественника в своих социальных сетях прокомментировал глава республики Радий Хабиров.

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Сварщик из Башкирии Ринат Изикаев завоевал «Кубок дуги – 2026» в КитаеСварщик из Башкирии Ринат Изикаев завоевал «Кубок дуги – 2026» в Китае
Сварщик из Башкирии Ринат Изикаев завоевал «Кубок дуги – 2026» в Китае

Как сообщил глава Башкирии, российская сборная сварщиков продемонстрировала высочайший уровень мастерства на престижном международном состязании.

«Поздравляю Рината и крепко жму руку. Он подает отличный пример тем молодым ребятам, которые только присматриваются к профессии или делают в ней первые шаги», — написал Радий Хабиров.

Путь к международному золоту для Рината Изикаева начался на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии», который проводится в рамках национального проекта «Кадры». По итогам этого соревнования, где он занял второе место, специалист и получил путевку на чемпионат в Китай. В сообщении также отмечается, что Изикаев неоднократно доказывал свое мастерство на региональном и федеральном уровнях.

Глава региона отдельно подчеркнул стратегическую важность рабочих специальностей для экономики республики.

«Я напомню, сварщик — одна из самых востребованных и ценных специальностей в республике, сегодня в нашем банке вакансий — более 1 тысячи рабочих мест», — добавил он, пожелав всем удачи.

Фото: Полина Ильенко.

https://mgazeta.com/news/novosti/2026-10-21/svarschik-iz-bashkirii-rinat-izikaev-zavoeval-kubok-dugi-2026-v-kitae-4850274 

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