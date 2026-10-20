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20 Октября , 04:57

Зульфат Хатмуллин из села Мишкино всю трудовую жизнь работает водителем

Есть профессии, которые выбирают не по расчёту, а по зову сердца. Для Зульфата Хатмуллина такой профессией стала работа водителя. Уже 28 лет он трудится в Мишкинском дорожно-ремонтно-строительном управлении (ДРСУ), и за эти годы его имя стало синонимом надёжности, ответственности и безграничной преданности своему делу.

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Зульфат Хатмуллин из села Мишкино всю трудовую жизнь работает водителемЗульфат Хатмуллин из села Мишкино всю трудовую жизнь работает водителем
Зульфат Хатмуллин из села Мишкино всю трудовую жизнь работает водителем

Уроженец  Караидельского района  после окончания средней школы  обучался в автошколе города Бирска. Затем отслужил два года в армии. По возвращению начал работать  в родном колхозе «Совет» водителем ЗиЛа.

Вскоре встретил  свою судьбу – жизнерадостная, приветливая Виля к тому времени уже  работала в Мишкинской ЦРБ. Так молодой парень  и последовал за своей возлюбленной, сыграв свадьбу, молодая пара обосновалась в селе Мишкино. Здесь первым местом работы  Зульфата стала сельхозхимия -  водитель снова сел за руль ЗиЛа.

С 1998 года  Зульфат Саетзянович работает в Мишкинском ДРСУ. Здесь ему покорился мощный КамАЗ.  Каждый день он садился за руль тяжёлой техники. Его грузовик был  не просто рабочим инструментом, а верным товарищем, с которым пройдены тысячи километров дорог Мишкинского района. Работа водителя в ДРСУ — это не только перевозка грузов, но и участие в поддержании жизни дорожной сети. Ранние выезды, работа в любую погоду, будь то летний зной или зимняя метель, — всё это стало неотъемлемой частью его жизни. Он знает каждый поворот, каждый участок трассы, и его опыт — бесценный капитал для всего коллектива.

- Когда я пришел на работу в ДРСУ, как раз начинали асфальтирование дороги в д. Татарбаево, - вспоминает он. – Затем дороги в Баймурзино и Камеево, Кигазытамаково и Сосновку, Большие Шады   и Чураево, участки трассы, проходящие по нашей  территории  – в общем, по всему району велась работа,  где-то прокладывали дороги с твердым покрытием, где-то делали  ремонт карьерным  материалом. Сейчас уже все и не вспомнить.

Жизнь не раз проверяла Зульфата на прочность. Самым суровым испытанием стало дорожно-транспортное происшествие, виновником которого был водитель встречной машины, уснувший за рулем. Авария привела  к тяжёлой травме. Этот период жизни супруги вспоминают со слезами:

-  Я благодарен своей Виле, - говорит Зульфат Саетзянович, - она сделала все возможное и невозможное, чтобы поставить меня на ноги. Без нее  я бы не справился.

Пройдя непростой путь лечения и реабилитации длиною  в целый год,  супруги справились с тяжелым испытанием. Для многих такая авария стала бы финальной точкой в карьере, поводом навсегда оставить баранку. Но не для Зульфата Хатмуллина - он принял твёрдое решение — вернуться. Его возвращение за руль стало актом мужества и доказательством того, что истинное призвание сильнее любых обстоятельств. Коллеги и руководство ДРСУ с огромным уважением встретили своего товарища, для которого работа — это нечто большее, чем просто обязанность, и предложили ему сесть за руль уже легкового автомобиля. До сегодняшнего дня водитель продолжает выполнять свои трудовые обязанности.

- Вклад Зульфата  Саетзяновича  в деятельность  Мишкинского участка ДРСУ неоценимый, - говорит начальник Бирского ДРСУ  Фидан Фатыхов. - Особенно ценны  его наставничество, опыт. Он владеет  ситуацией по дорогам всего района, хорошо знает, где  какой участок в каком состоянии, всегда может подсказать с чего нужно начинать работу.

За спиной каждого сильного мужчины стоит мудрая и любящая женщина. Для Зульфата таким надёжным тылом стала его супруга. Вместе они рука об руку идут по жизни уже более 35 лет — срок, который сегодня сам по себе является большой ценностью. Их союз, построенный на любви, уважении и взаимопонимании, выдержал все испытания, включая и последствия той страшной аварии.

В любви и согласии они воспитали двоих детей, дав им главный пример — пример честного труда, стойкости духа и верности своим близким и своему слову. Семейные ценности для Зульфата — это тот фундамент, который даёт силы каждый день выходить на работу и выполнять её на совесть.

История Зульфата Хатмуллина — это не рассказ о выдающихся подвигах в общепринятом смысле. Это тихий, но по-настоящему великий подвиг ежедневного, честного труда. Это история о человеке, который нашёл своё место в жизни и остался ему верен, несмотря ни на что.

Зульфат Хатмуллин из села Мишкино всю трудовую жизнь работает водителем
Зульфат Хатмуллин из села Мишкино всю трудовую жизнь работает водителем
Зульфат Хатмуллин из села Мишкино всю трудовую жизнь работает водителем
Автор:Фирдаус Кадикова
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