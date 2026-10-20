Зульфат Хатмуллин из села Мишкино всю трудовую жизнь работает водителем

Уроженец Караидельского района после окончания средней школы обучался в автошколе города Бирска. Затем отслужил два года в армии. По возвращению начал работать в родном колхозе «Совет» водителем ЗиЛа.

Вскоре встретил свою судьбу – жизнерадостная, приветливая Виля к тому времени уже работала в Мишкинской ЦРБ. Так молодой парень и последовал за своей возлюбленной, сыграв свадьбу, молодая пара обосновалась в селе Мишкино. Здесь первым местом работы Зульфата стала сельхозхимия - водитель снова сел за руль ЗиЛа.

С 1998 года Зульфат Саетзянович работает в Мишкинском ДРСУ. Здесь ему покорился мощный КамАЗ. Каждый день он садился за руль тяжёлой техники. Его грузовик был не просто рабочим инструментом, а верным товарищем, с которым пройдены тысячи километров дорог Мишкинского района. Работа водителя в ДРСУ — это не только перевозка грузов, но и участие в поддержании жизни дорожной сети. Ранние выезды, работа в любую погоду, будь то летний зной или зимняя метель, — всё это стало неотъемлемой частью его жизни. Он знает каждый поворот, каждый участок трассы, и его опыт — бесценный капитал для всего коллектива.

- Когда я пришел на работу в ДРСУ, как раз начинали асфальтирование дороги в д. Татарбаево, - вспоминает он. – Затем дороги в Баймурзино и Камеево, Кигазытамаково и Сосновку, Большие Шады и Чураево, участки трассы, проходящие по нашей территории – в общем, по всему району велась работа, где-то прокладывали дороги с твердым покрытием, где-то делали ремонт карьерным материалом. Сейчас уже все и не вспомнить.

Жизнь не раз проверяла Зульфата на прочность. Самым суровым испытанием стало дорожно-транспортное происшествие, виновником которого был водитель встречной машины, уснувший за рулем. Авария привела к тяжёлой травме. Этот период жизни супруги вспоминают со слезами:

- Я благодарен своей Виле, - говорит Зульфат Саетзянович, - она сделала все возможное и невозможное, чтобы поставить меня на ноги. Без нее я бы не справился.

Пройдя непростой путь лечения и реабилитации длиною в целый год, супруги справились с тяжелым испытанием. Для многих такая авария стала бы финальной точкой в карьере, поводом навсегда оставить баранку. Но не для Зульфата Хатмуллина - он принял твёрдое решение — вернуться. Его возвращение за руль стало актом мужества и доказательством того, что истинное призвание сильнее любых обстоятельств. Коллеги и руководство ДРСУ с огромным уважением встретили своего товарища, для которого работа — это нечто большее, чем просто обязанность, и предложили ему сесть за руль уже легкового автомобиля. До сегодняшнего дня водитель продолжает выполнять свои трудовые обязанности.

- Вклад Зульфата Саетзяновича в деятельность Мишкинского участка ДРСУ неоценимый, - говорит начальник Бирского ДРСУ Фидан Фатыхов. - Особенно ценны его наставничество, опыт. Он владеет ситуацией по дорогам всего района, хорошо знает, где какой участок в каком состоянии, всегда может подсказать с чего нужно начинать работу.

За спиной каждого сильного мужчины стоит мудрая и любящая женщина. Для Зульфата таким надёжным тылом стала его супруга. Вместе они рука об руку идут по жизни уже более 35 лет — срок, который сегодня сам по себе является большой ценностью. Их союз, построенный на любви, уважении и взаимопонимании, выдержал все испытания, включая и последствия той страшной аварии.

В любви и согласии они воспитали двоих детей, дав им главный пример — пример честного труда, стойкости духа и верности своим близким и своему слову. Семейные ценности для Зульфата — это тот фундамент, который даёт силы каждый день выходить на работу и выполнять её на совесть.

История Зульфата Хатмуллина — это не рассказ о выдающихся подвигах в общепринятом смысле. Это тихий, но по-настоящему великий подвиг ежедневного, честного труда. Это история о человеке, который нашёл своё место в жизни и остался ему верен, несмотря ни на что.