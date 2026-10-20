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Общество
20 Октября , 12:30

Введен единый цифровой сервис для оказания бесплатной юридической помощи

В Республике Башкортостан введен в эксплуатацию единый цифровой сервис для оказания бесплатной юридической помощи гражданам России - федеральная государственная информационная система «Правовая помощь» (далее – ФГИС «Правовая помощь»).

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Основные задачи ФГИС «Правовая помощь»:

1) цифровая трансформация процессов оказания бесплатной юридической помощи, правового информирования и просвещения населения: система предоставляет собой единую цифровую платформу, объединяющую всех участников государственной системы бесплатной юридической помощи (государственные юридические бюро, адвокаты, органы государственной власти и другие);

2) предоставление гражданам равного доступа к получению бесплатной юридической помощи, выбора удобного способа ее получения независимо от местонахождения в дистанционном формате: интеграция с порталами «Госуслуги» и «ВПРАВЕ.РФ» обеспечит удобный доступ к сервисам;

3) повышение качества и эффективности оказания бесплатной юридической помощи.

Воспользоваться ФГИС «Правовая помощь» может каждый житель региона, имеющий право на оказание бесплатной юридической помощи.

Чтобы получить бесплатную юридическую помощь, необходимо:

1. Авторизоваться на портале gosuslugi.ru с помощью своей учётной записи.

2. Найти и перейти в сервис «Бесплатная юридическая помощь».

3. Подать заявление (выбрать субъект «Республика Башкортостан»).

4. Заполнить заявление, прикрепить документ, подтверждающий право на получение бесплатной юридической помощи, описать свою ситуацию или вопрос подробно – это поможет специалисту лучше понять проблему
и подготовиться к консультации.

5. Выбрать удобный формат получения консультации: личный прием, по телефону, онлайн.

Выбрать представительство государственного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан», орган государственной власти Республики Башкортостан, адвокатское образование, в котором Вы хотите получить бесплатную юридическую помощь, и записаться в удобное для Вас время.

Ссылка на информационную страницу портала «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru/legal_assistance

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