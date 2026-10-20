Василий Казимов 30 лет является старостой д. Лепешкино Мишкинского района

Хозяйский подход: от фермы до личного подворья

Профессиональный путь Василия — это история преданности сельскому хозяйству. После окончания Кушнаренковского сельхозтехникума, он начал работать вторым зоотехником. Досконально изучил своё дело, понимая, что за сухими цифрами привесов и надоев стоят живые организмы и кропотливый труд. Его знания и организаторские способности быстро стали заметны: пройдя должности заведующего фермой и главного зоотехника колхоза им. Мичурина, он стал тем специалистом, к которому прислушивались и руководители, и рядовые работники.

К сожалению, колхоз, в котором жизнь бурлила, распался. Василий не оставил землю, которая его вырастила. Он расширил личное подсобное хозяйство, где по-прежнему применяются его богатый опыт и хозяйская смекалка. В его хозяйстве – огромный огород, где очень богатый урожай дают кормовая свекла, картофель, тыква и другие овощи, а также восемь коров, три свиноматки, поросята, один хряк, овечки и разная птица. Несмотря на кучу дел по хозяйству, дом и все хозяйство содержатся в образцовом порядке и чистоте. Василий Иванович не только справляется со всеми домашними делами, а еще и ухаживает за пожилой матерью.

30 лет на службе у односельчан

Однако главным делом жизни Василия Казимова стала его общественная работа. Уже 30 лет он бессменно исполняет обязанности старосты деревни. За эти три десятилетия при его непосредственном участии деревня преобразилась. Именно Василий Казимов стал инициатором и двигателем многих проектов по благоустройству: он добивался ремонта подъездных путей и центральных улиц, чтобы в распутицу техника и скорая помощь могли без проблем проехать в любую точку деревни. Благодаря его настойчивости, поддержке односельчан, в том числе и финансовой, дороги в деревне в отличном состоянии.

Потом были построены обелиск участникам Великой Отечественной войны, детская площадка, автостоянка, огорожено железным забором кладбище. А в 2025 году общими усилиями в деревне Лепешкино построили клуб. Так что теперь лепешкинцам есть где проводить мероприятия и развивать таланты.

- Я благодарен своим односельчанам,- говорит Василий Иванович. – В каждое дело они вложили не только физические силы, а еще и финансы. Два раза участвовали в ППМИ, что тоже стало ощутимым вкладом в наше общее дело.

Секрет Василия прост: он никогда не отделял себя от односельчан. Он знает каждую семью, её нужды и заботы. К нему идут за советом по хозяйству, с просьбой помочь в беде или просто поговорить. Василий Казимов 4 раза избирался депутатом Баймурзинского СП, что говорит о доверии к нему односельчан. Его авторитет построен не на должности, а на десятилетиях честного труда и реальной помощи. Сегодня, совмещая ведение личного хозяйства с хлопотами старосты, Василий Казимов продолжает делать то, что умеет лучше всего, — работать на благо людей.