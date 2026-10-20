В Башкортостане работает студенческий медицинский отряд «Маяк разума»

О пилотном проекте - круглогодичном студенческом медицинском отряде «Маяк разума», созданном на базе Республиканской клинической психиатрической больницы Республики Башкортостан, рассказал главный врач учреждения Тагир Гизатуллин.

Выступление состоялось 16 октября в рамках совещания руководителей региональных отделений Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Приволжского федерального округа.

Работа по развитию студенческих отрядов в Республике Башкортостан получила дополнительный импульс в начале 2025 года с созданием Координационного совета при Главе Республики Башкортостан по развитию студенческих отрядов. В конце этого года на базе Республиканской клинической психиатрической больницы Республики Башкортостан был сформирован круглогодичный студенческий медицинский отряд «Маяк разума» Его участниками стали 22 студента Башкирского государственного медицинского университета, а в сентябре 2026 года к команде присоединились ещё 12 бойцов.

Студенты задействованы в общепсихиатрических отделениях, отделении первичного психотического эпизода, детском отделении и отделениях принудительного лечения. Помимо выполнения рабочих задач, ребята участвуют в организации мероприятий для пациентов. С момента основания отряда проведено 51 мероприятие.

Для поддержки бойцов созданы фирменный мерч и «Мотивационная карта» со скидками от партнёров республики.

Как отметил Тагир Гизатуллин, этот пилот имеет перспективу внедрения в других медицинских учреждениях, чтобы охватить каждого работающего студента-медика: «Такая совместная работа полезна каждой стороне: для Студенческих отрядов Республики Башкортостан – может открыться широкий новый вектор работы, для медицинского учреждения – новые возможности развития открытого кадрового бренда и появление новых возможностей для молодых специалистов».

Фото: Движение студенческих отрядов в Республике Башкортостан. https://mgazeta.com/news/novosti/2026-10-17/v-bashkortostane-rabotayut-kruglogodichnye-studencheskie-meditsinskie-otryady-4847208