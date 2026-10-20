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20 Октября , 05:27

В Башкирии среди подписчиков прессы разыграны призы

Подведены итоги акции «Подпишись и выиграй!», которую организовал Издательский дом «Республика Башкортостан». Имена счастливых обладателей подарков были объявлены 6 октября в прямом эфире утреннего шоу «Салям» на телеканале БСТ.

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В Башкирии среди подписчиков прессы разыграны призыВ Башкирии среди подписчиков прессы разыграны призы
В Башкирии среди подписчиков прессы разыграны призы

Главный приз конкурса – недельная путевка в санаторий «Карагай» в Мечетлинском районе, достался Марине Ипполитовой из деревни Константиновка Кармаскалинского района. Читательница оформила подписку на газеты «Кармаскалинская новь» и «Республика Башкортостан».

Напоминаем, что в республике продолжается подписная кампания на периодические печатные издания на 1 полугодие 2027 года. Для подписчиков будет продолжена акция «Подпишись и выиграй!».

Чтобы принять участие в розыгрыше необходимо оформить подписку не менее чем на два издания АО ИД «Республика Башкортостан» на 6 месяцев (январь-июнь).

После чего прислать заявку на участие по адресу: 450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13, АО ИД «Республика Башкортостан», каб. 212 с пометкой «Подпишись и выиграй!».

Или отправить ее на электронный адрес podpiska@rbsmi.ru. Также квитанции можно загрузить по ссылке: https://podpiska.rbsmi.ru/.

В заявках, которые будут приниматься до 20 января, нужно указать адрес, контактный телефон и приложить копию квитанции на подписку.

Фото: АО ИД «Республика Башкортостан».

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