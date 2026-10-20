Сбылась мечта иликовцев

Мечта сбылась!

Жители деревни Иликово отметили долгожданное событие: в населенном пункте завершились работы по обновлению системы водоснабжения. Старый водопровод, исправно служивший местным жителям долгие годы, в последнее время все чаще давал сбои, приводя к авариям и перебоям с подачей воды, поэтому жители деревни решили участвовать в ППМИ-2026. На предварительном собрании была определена приоритетная цель для участия в конкурсе ППМИ-2026: текущий ремонт сетей водоснабжения в деревне Иликово сельского поселения Баймурзинский сельсовет.

Проблема чистой воды и ее бесперебойной подачи для сельской местности всегда стоит остро. В этом году благодаря слаженной работе администрации, поддержке республиканской ППМИ и инициативе самих жителей начался масштабный ремонт. На смену старым, отслужившим свой срок металлическим трубам приходят современные полиэтиленовые аналоги. Они обладают высокой прочностью, не подвержены коррозии и гарантируют, что качество питьевой воды в домах станет заметно выше, а сам водопровод прослужит не одно десятилетие.

На улицах деревни работала тяжелая техника, которым управлял Вадим Шамтиев. Он шаг за шагом прокладывал траншею для водной магистрали, а Максим Иманбаев монтировал трубы водоснабжения. Несмотря на объемы и сложность грунта, подрядчик в лице ИП Фагадия Фаршатова старался минимизировать неудобства для жителей и завершить основные этапы в намеченные сроки.

Жители Иликово с пониманием отнеслись к временным неудобствам - шуму техники и перекопанным обочинам. Каждый понимает: это были временные трудности ради большого и важного дела.

«Мы очень ждали этого ремонта, - делится эмоциями местная жительница Галина Абдулгакова. - Раньше зимой постоянно переживали, как бы трубы не перемерзли или не лопнули. А теперь будем спокойны. Чистая вода в доме - это ведь самое главное для комфортной жизни».

Жители деревни не остались в стороне: из старых металлических труб они соорудили уличную сцену, а после покраски и декора она заиграла новыми красками – не только визуально, но и по своему назначению. Теперь эта конструкция, ставшая настоящим символом находчивости сельчан, будет служить деревне долгие годы и станет площадкой для выступлений артистов.

Праздник в сельском клубе собрал всех жителей деревни. Начальник финансового управления Алена Ишбулатова отметила, что проект «Текущий ремонт водопровода в д. Иликово» набрав 96,8502 балла, успешно прошел отборочную комиссию, был одобрен и в результате у жителей – новый водопровод! Она поздравила с завершением работы по водоснабжению и вручила благодарственные письма от лица администрации МР Мишкинский район РБ. Их обладателями стали Вадим Дигитаев, Эдуард Иманбаев, Елена Байрамова, Гигорий Вайсин, Инга Дигитаева, Радион Осиев, Сергей Татарников, Алена Илиева и Ирина Ташбулатова.

В благодарственных письмах написано: «Благодаря вашему неравнодушию и ответственности жители получили стабильное и качественное водоснабжение.

Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов во всех добрых делах и начинаниях на благо нашего района».

Глава администрации сельского поселения Баймурзинский сельсовет Радион Сайдуганов также вручил грамоты и благодарственные письма, пожелал дальнейших успехов.

Жители в ответ всем подарили ценные призы и подарки. Особую благодарность выразили управляющей делами Ирине Ташбулатовой. Именно она давала ценные советы, профессионально управляла за ходом реализации ППМИ.

Праздник расцвёл яркими красками благодаря выступлениям деревенского ансамбля «Алан» под руководством Инги Дигитаевой – в каждом движении артистов чувствовалась любовь к родной культуре. Гармонист Станислав Дигитаев играл мелодию так, будто рассказывал старинную легенду: звонкие переливы гармони летели над залом, подхватывая ритм и зажигая сердца зрителей.

В фойе закружилась марийская «верёвочка» – танец, где каждый шаг сплетает воедино нити дружбы и единства. В этом танце читалась главная идея праздника – сила в сплочённости, а радость – в общем деле.Обновление водопровода в Иликово - яркий пример того, как последовательно решаются вопросы благоустройства наших сел и деревень. Доступ к качественным коммунальным услугам шаг за шагом стирает границы между городом и деревней, делая жизнь в глубинке комфортной и привлекательной.

Алена Илиева