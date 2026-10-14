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14 Октября , 04:06

ДОСААФ Башкортостана расширила программу подготовки

13 октября на еженедельном оперативном совещании, которое провёл Глава Башкортостана Радий Хабиров, председатель регионального отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России Игорь Нурмухаметов рассказал о работе организации по подготовке специалистов, военно-патриотическому воспитанию молодёжи и поддержке участников специальной военной операции.

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ДОСААФ Башкортостана расширила программу подготовкиДОСААФ Башкортостана расширила программу подготовки
ДОСААФ Башкортостана расширила программу подготовки

– Ежегодно наше региональное отделение проводило подготовку более тысячи человек по пяти военно-учётным специальностям, – сообщил Игорь Нурмухаметов. – С 2026 года при поддержке Министерства обороны России наша организация расширила программу подготовки и ввела четыре новые военно-учётные специальности, связанные с задачами СВО, увеличив объёмы подготовки до 1 200 человек в год.

Особое внимание ДОСААФ уделяет военно-патриотическому воспитанию молодёжи. В 2026 году организация провела более 2 500 мероприятий. В этой работе ей помогают «ЮНАРМИЯ», Движение Первых и учебно-методический центр «Авангард».

Важная часть этой работы – поисковое движение. Ежегодно участники объединения выезжают в Волгоград, Ленинградскую область, Карелию и Ржев. По итогам Вахты Памяти ДОСААФ России ведомственными знаками отличия Министерства обороны страны наградили пятерых поисковиков из Башкортостана.

Сотрудники общества также регулярно выезжают в зону СВО с гуманитарными конвоями, создают волонтёрские штабы, помогают военнослужащим и их семьям.

Совместно с филиалом Госфонда «Защитники Отечества» реготделение ДОСААФ организовало обучение вождению на автомобилях с ручным управлением для участников СВО с инвалидностью. Подготовку по категории «В» уже прошли 27 человек.

Глава Башкортостана поблагодарил представителей организации за работу и пожелал успехов в её дальнейшем развитии.

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