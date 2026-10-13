Жители и выходцы из деревень Мишкинского района продолжают делать добрые дела

Поздравляя жителей деревни с реализацией проекта, Халил Кадимович сказал:

- Это результат нашего общего труда, ведь на наш клич отозвались 178 человек и стали спонсорами благого дела. Еще 41 человек работал здесь ежедневно. Отрадно, что о роднике помнят и выходцы из деревни, которые сюда приходят с детьми, значит, мы сохраним этот родник и для будущих поколений.

Для жителей деревни родник Хасан – действительно особое место. С момента основания села его воду считают священной, используют в хозяйстве и для лечения болезней. Родник Хасан, как и весь населенный пункт, тесно связан с именем Шайхзады Бабича. Предки башкирского поэта основали деревню Кигазытамаково в XIX веке. Много Бабичевых проживает здесь до сих пор. Вместе с активистами они создали музей, посвященный поэту. В экспозиции – его личные вещи, старинные рукописи и, конечно же, книги. Местные считают, что на создание одного из красивейших произведений Шайхзаду Бабича вдохновила именно прогулка у священного родника.

Силами выходцев и жителей деревни установлена и стела при въезде в деревню.

Вопросы благоустройства мест захоронения всегда остаются в центре внимания общественности. Уход за кладбищами — это не только дань уважения предкам, но и показатель культуры и сплоченности жителей села. Добрый пример неравнодушия показал житель деревни Большие Шады Альмир Ахметшин.

По собственной инициативе Альмир Тагирович принял решение обновить входную группу на сельском кладбище. Для этого были приобретены качественные кованые ворота, которые отличаются не только эстетичным внешним видом, но и долговечностью. Стоимость изделия составила 56 000 рублей.

Установка новых ворот стала важным вкладом в благоустройство территории Большешадинского сельсовета. Жители деревни выражают искреннюю благодарность Альмиру Тагировичу за его щедрость и ответственное отношение к общему делу.

Благодаря таким неравнодушным людям, как Альмир Ахметшин, в наших селах сохраняется память о прошлом и поддерживается порядок, необходимый для достойного почитания усопших.

В деревне Сосновке Большесухоязовского сельсовета Мишкинского района появилось особое место — обелиск, ставший символом мужества, верности долгу и преемственности поколений. Инициатором и главным меценатом этого благородного дела выступил местный житель Эдик Камилянов.

Для любого населенного пункта памятник — это не просто архитектурная форма, а точка притяжения, место, где история страны становится ближе и понятнее. Эдик Ильич, человек с активной гражданской позицией, решил, что в родной деревне обязательно должен быть монумент, посвященный пограничникам всех поколений и ветеранам боевых действий.

Идея, возникшая из глубокого уважения к тем, кто стоял и стоит на страже рубежей нашей Родины, а также к тем, кто с честью прошел через горнило локальных конфликтов, быстро переросла в конкретные действия.

За счет собственных средств Эдик Камилянов организовал закупку всех необходимых строительных материалов. Лично контролировал процесс доставки, вкладывая в создание обелиска не только финансовые ресурсы, но и душу. Для него это стало делом чести — создать достойный памятный знак, к которому смогут приходить односельчане, чтобы почтить память героев и воспитать в подрастающем поколении чувство патриотизма.

Жители деревни Сосновка с большой благодарностью восприняли инициативу земляка. Теперь обелиск стал важной частью общественного пространства деревни. Здесь планируется проводить памятные мероприятия, возлагать цветы в дни воинской славы и просто останавливаться, чтобы отдать дань уважения защитникам Отечества.

Поступок Эдика Камилянова — это яркий пример того, как один неравнодушный человек может сделать для своего края больше, чем многие слова. Его инициатива наглядно показывает: любовь к Родине начинается с любви к родному селу и уважения к тем, кто посвятил свою жизнь служению Отчизне.

У каждого человека есть место, где он сделал свои первые шаги, где прошли его детство и юность. Для Валерия Шамиданова таким местом стала деревня Малонакаряково, что в Староарзаматовском сельсовете Мишкинского района. Несмотря на то, что сегодня Валерий Леонидович вместе со своей супругой Кирой Викторовной проживает в селе Мишкино, связь с родной деревней для них остается неразрывной.

Любовь к малой родине измеряется не словами, а конкретными делами. Валерий Леонидович — человек дела, который убежден: благополучие родного края зависит от участия каждого из нас. Именно поэтому, когда встал вопрос о необходимости благоустройства кладбища в Малонакаряково, супруги Шамидановы не остались в стороне.

Благодаря их инициативе и финансовой поддержке были проведены важные работы по приведению места упокоения предков в достойный вид. Для жителей деревни это стало значимым событием: ухоженное кладбище — это дань уважения тем, кто строил деревню, трудился на этой земле и оставил нам богатое наследие.

Однако забота семьи Шамидановых не ограничивается только вопросами благоустройства. Валерий Леонидович и Кира Викторовна активно поддерживают и культурную жизнь деревни. Они стали одними из главных организаторов и спонсоров праздника «День деревни». Такие мероприятия — это не просто повод собраться вместе, это возможность для земляков пообщаться, вспомнить историю своего края, укрепить добрососедские отношения и передать традиции подрастающему поколению.

Жители Малонакаряково выражают искреннюю благодарность Валерию Леонидовичу и Кире Викторовне за их неравнодушие, щедрость и активную гражданскую позицию. Такие люди — настоящий пример того, как нужно любить свою малую родину, делая её лучше и краше для всех нас.

В каждом районе есть люди, чья деятельность становится надежной опорой для местного сообщества. Именно таким человеком для жителей Мишкинского района является Радик Шамсутдинов — успешный руководитель, депутат и неравнодушный гражданин, для которого слова «служение людям» имеют реальное воплощение в конкретных делах.

Радик Равилович родился 1 января 1975 года в Караидели. Его трудовой путь начался в 1992 году, и с тех пор он прошел серьезную школу жизни, закалившую характер и сформировавшую принципы ответственного отношения к любому делу. С августа 2008 года Р. Шамсутдинов возглавляет ООО «СтройПроект» в селе Мишкино.

Под его чутким руководством компания стала одним из ключевых игроков в сфере общестроительных и монтажных работ. Коллеги и партнеры знают Радика Равиловича как инициативного профессионала и талантливого организатора, способного решать самые сложные производственные задачи.

Деятельность ООО «СтройПроект» под руководством Шамсутдинова не ограничивается коммерческими заказами. Радик Равилович ставит во главу угла социальную ответственность бизнеса. Благодаря его участию в районе преображаются общественные пространства: возводятся мосты (в частности, через реку Иняк), устанавливаются детские игровые площадки, благоустраиваются родники, как, например, в деревне Большие Шады.

Особое внимание депутат уделяет подрастающему поколению. Несколько лет подряд Большешадинская школа встречает учеников обновленной благодаря поддержке Радика Равиловича: ремонт здания, закупка современной аппаратуры и оснащение классов новой оргтехникой стали возможны именно благодаря его спонсорской помощи.

Жители Мишкинского района неоднократно доверяли Радику Шамсутдинову представлять свои интересы в Совете муниципального района. В депутатской работе он проявляет себя как вдумчивый политик: внимательно изучает каждый вопрос, уважает мнение коллег и умеет находить конструктивные решения, выстраивая эффективный диалог с органами власти.

Радик Равилович — человек слова. Его избиратели знают: если депутат пообещал, помощь обязательно придет. Он оперативно реагирует на обращения граждан, будь то частная просьба или общественная проблема.

Помимо профессиональной и депутатской деятельности, Радик Шамсутдинов ведет активную общественную жизнь. Он — постоянный участник благотворительных акций: «Елка желаний», «Серпантин добра», экологических инициатив, таких как «Зеленая Башкирия». В нынешнее непростое время он в числе первых откликнулся на призыв о помощи участникам СВО, активно участвуя в сборах гуманитарных грузов для наших бойцов.

Коллеги отмечают его высокую работоспособность, а люди, знающие его лично, — дружелюбие, корректность и искреннее внимание к окружающим. Радик Шамсутдинов — это пример того, как профессионализм, помноженный на человечность и любовь к родному краю, способен менять жизнь вокруг к лучшему.

Вот именно на таких примерах бескорыстного служения обществу воспитывается любовь к Отечеству, начиная с любви к своему маленькому дому — селу или городу, где прошло твое детство.

Подготовила Фирдаус Кадикова (материал предоставлен Советом МР Мишкинский район)