Радий Хабиров ознакомился с развитием общественного пространства у стелы «Уфа

Напомним, что стелу высотой 20 м открыли в Кировском районе столицы Башкортостана в ноябре 2022 года. Монумент стал данью памяти трудовому подвигу жителей республики в годы Великой Отечественной войны, когда в Уфу были эвакуированы десятки заводов, выпускающие продукцию для фронта. Нефть из республики давала топливо самолётам и танкам, а моторы Уфимского моторостроительного завода (ныне – ОДК-УМПО) поднимали в небо истребители. Статус города трудовой доблести Уфе своим указом присвоил Президент России Владимир Путин в 2020 году.

После открытия стелы приступили к развитию общественного пространства, где на благоустроенных площадках поэтапно создают экспозицию под открытым небом. Радий Хабиров осмотрел установленные здесь новые объекты. Среди них – макеты самолёта Як-3 и кораблей, названных в честь столицы Башкортостана.

Так, Як-3 стал самым массовым советским истребителем в период Великой Отечественной войны и обеспечивал воздушное превосходство на ключевых участках фронта. На нём стояли моторы разных модификаций, которые производили в Уфе.

Пограничный патрульный корабль «Уфа» вступил в строй 29 декабря 2023 года. В 2024 году экипаж совершил переход по Северному морскому пути к месту постоянного базирования и несёт службу в составе Тихоокеанского флота. Республика оказывает поддержку кораблю и его экипажу, в составе которого проходят службу, в том числе, призывники из Башкортостана.

Большая дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» официально зачислена в состав Тихоокеанского флота в 2022 году. В торжественном спуске её на воду принял участие Глава Башкортостана. «Уфа» отличается оптимальным сочетанием акустической скрытности и дальности обнаружения целей, мощным торпедным и ракетным вооружением. Отметим, что республика обеспечивает информационную поддержку службы на флоте, направляет лучших призывников на подшефный корабль, пополняет библиотеку произведениями башкирских авторов.

Также в числе кораблей, над которыми шефствует Башкортостан, – корвет «Сообразительный» и большой десантный корабль «Иван Грен».

Кроме того, на территории около стелы установлен макет турбореактивного двигателя Р95Ш для самолётов-штурмовиков Су-25. Мотор разработали под руководством Героя Социалистического труда Сергея Гаврилова и с 1980 года выпускали в Уфе.

Также здесь можно увидеть советский грузовой паровоз «Л-3589», который безвозмездно передала республике Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», авиационный двигатель М-105ПФ, нефтекачалку, корабельные якоря, «полуторку» ГАЗ-АА, вертикально-фасонно-строгальный станок.

Радий Хабиров отметил, что получилась содержательная выставка под открытым небом, которая будет интересна жителям и гостям Уфы. Руководитель региона также поручил Правительству республики и администрации города дополнять её новыми экспозициями.

– Здесь небольшая выставка достижений промышленности нашей республики в советское время. Продолжаем изучать эту тему, поэтому нужно подготовить план и расширять территорию дальше. И обязательно нужно возить сюда детей, рассказывать про страну, про людей и формировать у них историческую память. У нас есть идея – довести до этого места нашу полупешеходную улицу Октябрьской Революции, чтобы люди смогли дойти до стелы. Планов – много, дай Бог сил всё сделать, – сказал Радий Хабиров. – Спасибо нашему Президенту за оценку подвига башкортостанцев в годы войны и послевоенное время. Мы уже приступили к проектированию стелы трудовой доблести в Ишимбае, планируем её установить в 2027 году.