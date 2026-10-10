В Уфе включили архитектурную подсветку мечети «Ар-Рахим»

Генеральный директор Инвестиционно-строительного комитета Уфы Марат Васимов пояснил, что специалисты предложили несколько вариантов подсветки здания мечети. Каждый из них имеет набор цветовых схем для вечернего и ночного времени, а также в дни главных мусульманских и государственных праздников. По результатам технических и дизайнерских испытаний определили итоговый вариант.

На объекте будут использовать 1 200 ламп разных цветовых температур и оттенков. Радий Хабиров отметил, что будущий облик мечети в тёмное время суток должен гармонично вписаться в городской ландшафт, а также отвечать эстетическим и техническим требованиям.

– Сегодня мы собрались у мечети, помолились и решили ко Дню Республики включить подсветку храма. Она будет динамической, с разными вариантами освещения. И при въезде в Уфу «Ар-Рахим», конечно, будет привлекать внимание, – отметил Радий Хабиров. – Впереди у нас ещё много работы. Завершаем отделку фасадов, далее предстоит перейти к внутреннему убранству. И ещё мы планируем выделить небольшой зал, чтобы жители уже могли приходить в мечеть и молиться здесь. Спасибо всем, кто поддерживает стройку, находит средства на этот проект. Уверен, вместе мы его обязательно реализуем.