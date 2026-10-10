Радий Хабиров и Герман Греф открыли обновлённый парк имени Ленина в Уфе

Благоустройство общественного пространства начали в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Реконструкцию поддержали республика и Сбербанк.

В парке обновили два исторических фонтана, которые теперь работают в светомузыкальном режиме, восстановили входную арку с колоннами из натурального камня. Здесь появились новые прогулочные маршруты, амфитеатр со сценой, три скульптуры – «Крылья», «Лента» и «Спираль», а также спортивные и детские площадки. Для любителей активного отдыха обустроили памп-трек и беговые дорожки протяжённостью 1 200 метров. Для детей с ограниченными возможностями здоровья оборудовали инклюзивную игровую площадку.

Реконструкция затронула и озеленение территории. В парке создали новые цветники и высадили более 100 деревьев. Для посетителей установили скамейки, парковые качели и батуты. Также обновили освещение и дорожное покрытие, смонтировали систему видеонаблюдения. На территории будет работать кафе.

Отметим, что при реконструкции сохранили и обновили исторические элементы, в том числе памятные стелы, посвящённые наградам Башкирской АССР.

Радий Хабиров и Герман Греф осмотрели спортивные площадки, где спортсмены продемонстрировали навыки игры в стритбол и волейбол, и амфитеатр. Артисты Башкирского государственного театра кукол представили отрывок из спектакля «Сказочный край – Башкортостан».

Затем Глава республики и руководитель Сбербанка посетили памятники Александру Матросову и первому Президенту Башкортостана Муртазе Рахимову. Завершился осмотр у фонтана – под композицию «Ҡышҡы романс» Рима Хасанова заработали водные струи, а Национальный оркестр народных инструментов Башкортостана исполнил эту же мелодию.

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Церемония открытия общественного пространства состоялась в формате праздничного концерта, приуроченного ко Дню Республики. Символический запуск обновлённого парка провели Глава Башкортостана и президент, председатель Правления Сбербанка России.

– От души поздравляю всех с наступающим Днём Республики. Сегодня Уфа получает обновлённый парк, который преобразовали благодаря нашему товарищу – Герману Оскаровичу Грефу. От всей республики хочу поблагодарить вас за огромную поддержку, – сказал Радий Хабиров. – Наше сотрудничество со Сбером подразумевает очень серьёзный вклад не только с точки зрения финансирования. Была проведена большая интеллектуальная работа – обсуждения, дискуссии по реализации этого проекта. Герман Оскарович предложил максимально открыть парк для жителей. Здесь организовали спортивные и детские площадки, кафе, зоны отдыха. Важно, что мы уже видим, насколько это пространство стало привлекательным для людей, и, конечно же, заинтересованы в продолжении взаимодействия со Сбером.

Герман Греф отметил, что при обновлении важно было сохранить исторический облик парка и одновременно создать условия для досуга горожан. Руководитель Сбербанка также поздравил жителей Башкортостана с наступающим праздником:

– Для Сбера важно делать жизнь людей и страны лучше: банк реализует социальные проекты и создаёт общественные пространства. В год 185-летия банка мы уделяем этому особое внимание. Парк имени Ленина в Уфе – место с богатой историей, и мы посчитали важным вернуть ему исторический облик: воссоздали утраченную входную арку, восстановили другие значимые элементы. Уверен, обновленный парк сохранит связь поколений и станет любимым местом горожан и гостей города. Спасибо руководству Башкортостана за партнёрство и совместную работу над проектом.

Мероприятие продолжили выступления артистов и творческих коллективов, в числе которых – этно-шоу ZAINETDIN, участники шоу «Голос» Ильдар Абдуллин и Назгуль Отузова, а также танцевальные коллективы. Музыкальным хедлайнером стала группа IOWA.