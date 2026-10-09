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Общество
9 Октября , 12:45

Стартовал Всероссийский конкурс-премия по поддержке граждан с инвалидностью

Это конкурс для людей с инвалидностью, которые хотят поделиться своими достижениями, и тех, кто создает условия, в которых люди с инвалидностью могут учиться, работать, заниматься любимым делом и жить своей жизнью.

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По всей стране есть истории, которые заслуживают того, чтобы их услышали. Покажите свою. Возможно, именно она поддержит и вдохновит человека, которому сейчас это нужно.

 

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