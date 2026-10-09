Стартовал Всероссийский конкурс-премия по поддержке граждан с инвалидностью
Это конкурс для людей с инвалидностью, которые хотят поделиться своими достижениями, и тех, кто создает условия, в которых люди с инвалидностью могут учиться, работать, заниматься любимым делом и жить своей жизнью.
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