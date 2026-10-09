Р. Хабиров в преддверии Дня Республики вручил госнаграды России и Башкортостана

Стенограмма выступления Радия Хабирова:

Ҡәҙерле дуҫтар! Дорогие друзья!

Сегодня в преддверии Дня Республики мы с благодарностью и огромным уважением вручаем вам высокие государственные награды. В этом зале те, кто своим напряженным трудом пишет современную историю Башкортостана. Cреди вас – руководители и работники предприятий, муниципальные и государственные служащие, аграрии, врачи, педагоги, служащие, учёные, деятели культуры, журналисты и многие другие.

Особо хочу отметить победителей конкурса трудовых династий. В этом году в нём приняли участие 118 семей, где любовь к профессии, верность долгу передаются из поколения в поколение.

Уважаемые друзья!

Всей республикой мы обеспечиваем решение задач специальной военной операции, поддержку наших воинов и их семей, укрепляем экономику и социальную сферу. Гордимся высокими результатами наших промышленников, аграриев, которые несмотря на сложные погодные условия выращивают достойный урожай. Мы строим и расширяем дороги, транспортные развязки и мосты, сдаём рекордные объёмы жилья, возводим спортивные центры, современные больницы, детские сады и школы.

В этом году мы открыли школу в Кузнецовском Затоне на 2 200 ученических мест – самую большую в Приволжском федеральном округе. Дали старт строительству Республиканского математического лицея-интерната. Завершаем строительство Межвузовского студенческого кампуса. Мы вместе преображаем наши города и сёла. Сегодня после масштабного обновления откроем парк имени Ленина, памятник одному из руководителей Башкортостана Мидхату Закировичу Шакирову.

Вместе мы работаем ради главной нашей цели – чтобы люди жили в достатке, растили детей, уверенно смотрели в будущее.

Уважаемые друзья!

Каждый из вас – гордость нашей республики. На вас равняются люди и наша молодёжь.

Скажу несколько слов о награждаемых.

Орденом Салавата Юлаева награждён видный руководитель, учёный, заслуженный учитель Башкортостана Фаукат Хамидуллович Кидрасов. Фаукат Хамидуллович многое сделал для развития школ на посту ректора Башкирского института развития образования. На посту Государственного Секретаря Республики Башкортостан внёс достойный вклад в реализацию крупных программ и проектов, укрепление институтов гражданского общества. Спасибо вам, Фаукат Хамидуллович, за многолетний плодотворный труд на благо нашей республики.

Почётного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» удостоен Дмитрий Викторович Новиков. За 28 лет на железной дороге он прошёл путь до заместителя начальника Куйбышевской железной дороги. Спасибо, Дмитрий Викторович!

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждается заместитель генерального директора машинно-технологической компании «Башсельхозтехника» Уфимского района Лида Христофоровна Нугаманова.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручается Зиннуру Хайдаровичу Шигапову за большой вклад в развитие лесной генетики, Южно-Уральского ботанического сада-института – структурного подразделения УФИЦ РАН.

Почётного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» удостоен заместитель главы администрации Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан Мирхат Закирович Казаргулов.

Уважаемые друзья!

Ещё раз сердечно поздравляю вас с заслуженными наградами и наступающим Днём Республики! Сердечное спасибо за ваш многолетний добросовестный труд. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!

В числе награжденных и наши земляки - медалью «За трудовую доблесть» награждена АПТУЛМАНОВА Елизавета Ахметзяновна

бывший учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ишмая Иштубаевича Ишкинина д. Баймурзино муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан; 1 место в номинации «СТАРЕЙШАЯ ДИНАСТИЯ» заняла

Династия БАДАМШИНЫХ

Династия из Мишкинского района. Четыре поколения, 27 человек – и более чем полутысячелетняя история преданности учительскому делу. Общий стаж династии – 662 года, на протяжении которых представители семьи помогли найти свой путь нескольким тысячам учеников. За все годы проведения республиканского конкурса «Трудовые династии Республики Башкортостан» династия Бадамшиных по праву считается старейшей среди участников этого и прошлых лет.

Награда вручена дочери основателя династии АПТУЛМАНОВОЙ Елизавете Ахметзяновне. Поздравляем!