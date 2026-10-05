Субсидия на оплату ЖКХ продлевается авитоматически

Право распространяется на получателей субсидии – владельцев жилья, арендаторов, а также жильцов государственного и муниципального фонда, за исключением многодетных семей. По истечении 6 месяцев с момента первого обращения специалисты Республиканского центра социальной поддержки населения проверяют, сохраняется ли право на выплату.

Если всё осталось без изменений – субсидию продлят. Если изменились адрес, состав семьи или другие важные данные – получателя могут попросить подтвердить информацию или подать новое заявление. Уведомление о решении появится в личном кабинете на Госуслугах в последний месяц действия субсидии.

Подробности – на странице МФЦ Башкортостана.



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