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Общество
5 Октября , 05:29

Субсидия на оплату ЖКХ продлевается авитоматически

В МФЦ Башкортостана объяснили, кто попадает под правило и как всё работает.

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Право распространяется на получателей субсидии – владельцев жилья, арендаторов, а также жильцов государственного и муниципального фонда, за исключением многодетных семей. По истечении 6 месяцев с момента первого обращения специалисты Республиканского центра социальной поддержки населения проверяют, сохраняется ли право на выплату.

Если всё осталось без изменений – субсидию продлят. Если изменились адрес, состав семьи или другие важные данные – получателя могут попросить подтвердить информацию или подать новое заявление. Уведомление о решении появится в личном кабинете на Госуслугах в последний месяц действия субсидии.

Подробности – на странице МФЦ Башкортостана.

Если нужна дополнительная консультация – позвоните на горячую линию МФЦ Башкортостана: +7 (347) 246-55-33 или +7 (927) 333-31-00

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