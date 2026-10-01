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1 Октября , 05:04

Исеметовы и Салмияровы из Староарзаматово- участники конкурса "Ветеранское подв

В деревне Арзаматово  нас гостеприимно встретила семья Исеметовых. Диву даешься, как люди в пожилом возрасте умудряются держать овец, готовить сено, выращивать в 2 теплицах помидоры, огурцы и перцы.

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Исеметовы и Салмияровы из Староарзаматово- участники конкурса "Ветеранское подвИсеметовы и Салмияровы из Староарзаматово- участники конкурса "Ветеранское подв
Исеметовы и Салмияровы из Староарзаматово- участники конкурса "Ветеранское подв

У одной яблони вкуснейшие яблоки. За ними закреплено 1,5 га сеноугодий. Во дворе выстроились самодельные, вылитые горшки для цветов, стоит маленькая разноцветная тележка – это выставка мастера, хозяина Константина Анатольевича, а его супруга Рафиля - искусный повар и кулинар. Дружно живут 30 лет, вырастили пятерых детей, радуют 6 внуков и 3 правнука.                                                                                     

  Следующий двор в Арзаматово - Салмияровых. Геннадий Семенович - бывший геофизик. С супругой Ириной они живут 39 лет. Вырастили трех дочерей,  а те подарили 3 внуков. Вся душа хозяина вложена во двор и большой в 52 сотках огорода. Он настоящий мастер по изготовлению домашней мебели, принимает заказы на диваны, скамьи, пуфики. Держат корову, телку, много кур. Супруга Ирина Андриановна – медработник, каждый день ездит в Мишкинскую больницу на своей машине. Занимается сбором лекарственных трав, составляет из них панно, любит собирать ягоды, грибы и обрабатывать их на зиму. В красивой беседке для членов комиссии провела мастер-класс по изготовлению настенных картин из трав и цветов. У нее постоянные покупатели молочной продукции с региональной трассы.     

Рита Ялаева                                                                                                

Исеметовы и Салмияровы из Староарзаматово- участники конкурса "Ветеранское подв
Исеметовы и Салмияровы из Староарзаматово- участники конкурса "Ветеранское подв
Исеметовы и Салмияровы из Староарзаматово- участники конкурса "Ветеранское подв
Исеметовы и Салмияровы из Староарзаматово- участники конкурса "Ветеранское подв
Исеметовы и Салмияровы из Староарзаматово- участники конкурса "Ветеранское подв
Исеметовы и Салмияровы из Староарзаматово- участники конкурса "Ветеранское подв
Исеметовы и Салмияровы из Староарзаматово- участники конкурса "Ветеранское подв
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