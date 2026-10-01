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1 Октября , 06:00

Акция "Подпишись и выиграй" от АО ИД "Республика Башкортостан"

На телеканале БСТ в прямом эфире объявят победителей розыгрыша призов среди подписчиков печатных изданий

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Акция "Подпишись и выиграй" от АО ИД "Республика Башкортостан"Акция "Подпишись и выиграй" от АО ИД "Республика Башкортостан"
Акция "Подпишись и выиграй" от АО ИД "Республика Башкортостан"

Каждые полгода Издательский дом «Республика Башкортостан» в рамках акции «Подпишись и выиграй»  проводит розыгрыш ценных призов среди подписчиков на республиканские, городские и районные издания. На этот раз в розыгрыше участвуют несколько сотен человек. Каждый из них оформил подписку на два печатных СМИ Издательского дома «Республика Башкортостан» на II полугодие текущего года и отправил квитанции организатору.
 
06 октября в 07.45 в прямом эфире утренней программы «Салям» на телеканале БСТ станут известны имена обладателей снегоуборочной машины, морозильного ларя, телевизора, ноутбука и робота-пылесоса
 
А главный приз – путевка на неделю в санаторий “Карагай”, который находится в живописном уголке Мечетлинского района.
 
Принять участие в следующих розыгрышах сможет каждый, кто оформит подписку на два печатных издания Издательского дома «Республика Башкортостан». Подробности акции: https://podpiska.rbsmi.ru/.
 
Напомним, что с 01 сентября стартовала подписная кампания на I полугодие 2027 года. Подписаться можно не только через почтовое отделение, но и через онлайн-подписку.

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