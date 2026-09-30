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Общество
30 Сентября , 04:05

Жительницы д. Большесухоязово участвуют в конкурсе

В Большесухоязово мы побывали у двух соседок - привлекательных женщин Альфиры Сергеевой и Галины Сайпашевой. У Альфиры Андреевны во дворе стоит трактор «Беларус», машина-иномарка, далее бросаются в глаза грядки,  теплица с овощами и огромный плодовый сад, расстояние между деревьями 7-8 метров – настоящий мичуринский подход. 

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Жительницы д. Большесухоязово участвуют в конкурсеЖительницы д. Большесухоязово участвуют в конкурсе
Жительницы д. Большесухоязово участвуют в конкурсе

Вокруг каждой яблони клумбы цветов. Про всю эту красоту не расскажешь. Это надо увидеть. 30 лет назад я такое видела в деревне Кожважи Горномарийского района Республики Марий Эл. Представьте, вся деревня утопает в белых цветах разных плодовых деревьев. У каждого хозяина сад по полгектара. Спасибо Альфире. Она меня вернула в далекие 90-е годы. Кстати, Альфира  родом из соседнего Балтачевского района.                                                                                                      А у ее соседки Галины Кучукаевны тоже образцовый двор, обилие разнообразных овощей и очень, очень много цветов. Члены комиссии были приятно удивлены всем увиденным в хозяйствах у этих замечательных женщин. Какие красивые элегантные марийские платья были на них. Залюбуешься!                                                                     

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