Жительницы д. Большесухоязово участвуют в конкурсе

Вокруг каждой яблони клумбы цветов. Про всю эту красоту не расскажешь. Это надо увидеть. 30 лет назад я такое видела в деревне Кожважи Горномарийского района Республики Марий Эл. Представьте, вся деревня утопает в белых цветах разных плодовых деревьев. У каждого хозяина сад по полгектара. Спасибо Альфире. Она меня вернула в далекие 90-е годы. Кстати, Альфира родом из соседнего Балтачевского района. А у ее соседки Галины Кучукаевны тоже образцовый двор, обилие разнообразных овощей и очень, очень много цветов. Члены комиссии были приятно удивлены всем увиденным в хозяйствах у этих замечательных женщин. Какие красивые элегантные марийские платья были на них. Залюбуешься!