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Общество
30 Сентября , 11:35

ЦУР Башкортостана запустил проект «Свои люди»

Цель проекта – рассказать о коллегах из муниципалитетов, сотрудниках информационных отделов, которые каждый день помогают отрабатывать инциденты и работают с обратной связью жителей.

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ЦУР Башкортостана запустил проект «Свои люди»ЦУР Башкортостана запустил проект «Свои люди»
ЦУР Башкортостана запустил проект «Свои люди»

Материалы будут выходить два раза в неделю в соцсетях Центра управления республикой – по вторникам и субботам. Перед запуском проекта ЦУР отправил анкету сотрудникам администраций. Среди вопросов – важные проекты, которые реализовали вместе с ним, достижения и планы.
 
Планируются как персональные посты, так и коллективные подборки – по хобби, спортивным увлечениям, помощи участникам СВО, многодетным семьям и другим темам.
 
Первый материал посвящён Энже Шафиковой из Ермекеевского района. Она заведует информационно-аналитическим сектором администрации муниципалитета.
 
Энже Кабировна приложила руку к строительству новой школы в селе Елань-Чишма. Ещё одна её инициатива – рубрика «Инцидент дня» на сайте района.
 
Отдельное направление работы Энже Шафиковой – помощь участникам СВО. Она первой в районе наладила плетение маскировочных сетей, и сейчас в это вовлечены 170 волонтёров. Активистка помогает с заявками на необходимые военнослужащим вещи и пишет о земляках, которые защищают Родину.
 
Это далеко не всё, чем занимается Энже Кабировна. Подробнее о ней – в посте в соцсетях ЦУР Башкортостана: https://vk.ru/wall-201146046_209244
 
В команде ЦУР отмечают, что рады работать с такими людьми. Проект «Свои люди» продолжит рассказывать о тех, кто на местах помогает выстраивать быструю и эффективную обратную связь с жителями республики.

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