Любовь Салишева из деревни Каргино удивила мастерством

Живет с дочерью Галиной, которая работает учительницей начальных классов. Зять Александр ездит в город Норильск на сезонную работу. Растят двух замечательных сыновей. В огороде у них грядки овощей расположены и укреплены необычно, нигде ни одной соринки, урожайность очень высокая. Продуманные по планировке клумбы цветов радуют глаз каждого – они пышные, яркие и разнообразные. На отдельно отведенном месте расположена выставка творчества Любови Павловны: марийские платья и рубашки для разных вкусов и возрастов.

Рита Ялаева