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Общество
30 Сентября , 04:34

Любовь Салишева из деревни Каргино удивила мастерством

Большим удивительным открытием для нас стало посещение усадьбы  Любови Салишевой в деревне Каргино. Она в почтенном возрасте, всю жизнь проработала свинаркой и телятницей в колхозе имени Аптыкаева, была ударницей труда

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Любовь Салишева из деревни Каргино удивила мастерствомЛюбовь Салишева из деревни Каргино удивила мастерством
Любовь Салишева из деревни Каргино удивила мастерством

Живет с дочерью Галиной, которая работает учительницей начальных классов. Зять Александр ездит в город Норильск на сезонную работу. Растят двух замечательных сыновей. В  огороде у них грядки овощей расположены и укреплены  необычно, нигде  ни одной соринки, урожайность очень высокая. Продуманные по планировке клумбы цветов радуют глаз каждого – они пышные, яркие и разнообразные. На отдельно отведенном месте расположена выставка творчества Любови Павловны: марийские платья и рубашки для разных вкусов и возрастов.  

Рита Ялаева                          

Любовь Салишева из деревни Каргино удивила мастерством
Любовь Салишева из деревни Каргино удивила мастерством
Любовь Салишева из деревни Каргино удивила мастерством
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