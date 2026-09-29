Цветущий райский уголок семьи Байрамовых из Иликово Мишкинского района

В деревне Иликово мы попали в цветущий райский уголок семьи Байрамовых. Встретили нас стихами и песнями дед Александр Миксонович, бабушка Елена Мандияровна с внуками. Хозяин всю жизнь работал механизатором в колхозе имени Мичурина, затем был строителем в городе Ижевске. Хозяйка - учительница начальной школы. Бросается в глаза обилие цветов, детский уголок, фонтан, много плодовых деревьев, теплица с разными овощами. Никого не оставил равнодушным домашний музей, где представлены исторические атрибуты советского периода нашей страны: книги, газеты, школьные формы, пионерский галстук, бюст вождя В. Ленина и другие экспонаты крестьянского быта. Байрамовы в мире и согласии живут уже 45 лет. Вырастили трех замечательных дочерей, их радуют 6 внуков, которые приезжают в деревню каждое лето. У Байрамовых красивый дом и снаружи и изнутри, крепкое хозяйство, держат КРС, овец, много птиц. Хорошо ладят они и с соседями. Было приятно всех их видеть в красивых вышитых марийских платьях.

Руководитель сельского клуба Инга Дигитаева успевает везде: и к соседям, и к ремонту сельского клуба. В день нашего приезда группа женщин вместе с Валентиной Иликаевой (о ней я писала в своей книге «А иначе зачем на земле мы живем») красили снаружи стены магазина. А на днях завершили покраску его крыши. Такие крутые женщины живут в Иликово! Рита Ялаева