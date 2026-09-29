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Общество
29 Сентября , 10:45

Цветущий райский уголок семьи Байрамовых из Иликово Мишкинского района

Байрамовых.                       Второе дыхание Ветераны приняли участие в районном  конкурсе  «Лучшее ветеранское подворье - 2026» По плану районного совета ветеранов, как всегда, в августе  мы подводим итоги конкурса «Лучшее ветеранское подворье». В этом  непростом  году члены конкурсной комиссии под председательством М. Ханова  и председателя  районного совета ветеранов Ю. Балахниной  побывали в 13 хозяйствах ветеранов. Каждый двор был индивидуальным по показателям животноводства и растениеводства,  удивительно красивым и со  своеобразной планировкой. Мы обращали внимание на содержание жилых домов и подсобных построек, на урожайность  и качество овощей и фруктов, наличие скотины, содержание участка и его эстетическое оформление.                                                                     

Цветущий райский уголок семьи Байрамовых из Иликово Мишкинского районаЦветущий райский уголок семьи Байрамовых из Иликово Мишкинского района
Цветущий райский уголок семьи Байрамовых из Иликово Мишкинского района

В деревне Иликово мы попали в цветущий райский уголок семьи Байрамовых. Встретили нас стихами и песнями дед Александр Миксонович,  бабушка  Елена Мандияровна с  внуками. Хозяин всю жизнь работал механизатором в колхозе имени Мичурина,  затем был строителем в городе Ижевске. Хозяйка - учительница начальной школы.  Бросается в глаза обилие цветов, детский уголок, фонтан, много плодовых деревьев, теплица с разными овощами. Никого не оставил равнодушным домашний музей, где представлены исторические атрибуты советского периода нашей страны: книги, газеты, школьные формы, пионерский галстук, бюст вождя В. Ленина и другие экспонаты крестьянского быта. Байрамовы в мире и согласии живут уже 45 лет. Вырастили трех замечательных дочерей, их радуют 6 внуков, которые приезжают в деревню каждое лето. У Байрамовых красивый дом и снаружи и изнутри, крепкое хозяйство, держат КРС, овец, много птиц. Хорошо ладят они  и с соседями. Было приятно всех их видеть в красивых вышитых марийских платьях.

 Руководитель сельского клуба Инга Дигитаева успевает везде: и к соседям, и к ремонту сельского клуба. В день нашего приезда группа женщин вместе с Валентиной Иликаевой (о ней я писала в своей книге «А иначе зачем на земле мы живем») красили снаружи стены магазина. А на днях завершили покраску его  крыши. Такие крутые женщины живут в Иликово!     Рита Ялаева                                                                                              

Цветущий райский уголок семьи Байрамовых из Иликово Мишкинского района
Цветущий райский уголок семьи Байрамовых из Иликово Мишкинского района
Цветущий райский уголок семьи Байрамовых из Иликово Мишкинского района
Цветущий райский уголок семьи Байрамовых из Иликово Мишкинского района
Цветущий райский уголок семьи Байрамовых из Иликово Мишкинского района
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