Традиции и современность: как Башкирия отметит День Республики

Как отметили на заседании оргкомитета под председательством исполняющего обязанности руководителя администрации Главы РБ Искандера Ахметвалеева, праздничные мероприятия, посвященные Дню Республики, продлятся несколько дней, начиная с 9 октября. Среди них — торжественная церемония посвящения в «шаймуратовцы» обучающихся классов имени Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова. В ней примут участие порядка 600 детей из разных уголков Башкортостана, уточнил министр просвещения РБ Ильдар Мавлетбердин.

По уже сложившейся традиции, в Колонном зале министерства сельского хозяйства РБ запланировано вручение государственных наград Республики Башкортостан, в том числе награждение трудовых династий. Орденами, медалями, почетными званиями наградят несколько десятков человек — представителей разных сфер деятельности.

В ГКЗ «Башкортостан» состоится торжественное собрание, посвященное Дню Республики, в котором примут участие порядка 800 человек, включая почетных гостей из дружественных стран.

В этот же день, 9 октября, в Уфе состоится открытие памятника Мидхату Шакирову — видному советскому партийному и хозяйственному деятелю, почти 18 лет (с 1969 по 1987 год) возглавлявшему Башкирскую АССР в должности первого секретаря Башкирского обкома КПСС. Ожидается, что в торжественной церемонии примут участие родственники Мидхата Шакирова.

Также 9 октября, после масштабной реконструкции откроется уфимский парк имени Ленина, где свет стал одним из главных инструментов создания атмосферы. Поэтому совсем не случайно, что торжественная церемония открытия парка запланирована на вечер, чтобы гости праздника могли увидеть в том числе многочисленные «светодинамические» изменения, которые были сделаны во время реконструкции.

«В целом по парку каких-либо рисков нет, к открытию он готов», — подчеркнул вице-премьер правительства РБ Рустем Газизов.

Кроме того, запланирована церемония возложения цветов к Монументу Дружбы, установка макета самолета в музее под открытым небом на территории, прилегающей к стеле «Уфа – город трудовой доблести», а также проведение во Дворце борьбы спортивных соревнований между Ташкентской областью и Республикой Башкортостан.

Традиционно в праздничные дни в городах и районах республики пройдут сельскохозяйственные ярмарки, большая часть из которых состоится 10 октября. В этот же день, 10 октября, на уфимском ипподроме «Акбузат» уфимцев и гостей башкирской столицы ждут большие конные скачки, сообщил на заседании оргкомитета первый заместитель министра сельского хозяйства РБ Рамил Нуриахметов.

По мнению и. о. руководителя администрации Главы РБ Искандера Ахметвалеева, сельскохозяйственные ярмарки в этот раз «должны быть особенными, праздничными», с участием творческих коллективов.

«Открытых вопросов, касающихся проведения праздничных мероприятий в честь Дня Республики, еще немало, но в самое ближайшее время все они будут закрыты, все вопросы решены», — подытожил на заседании оргкомитета Искандер Ахметвалеев.

https://www.bashinform.ru/news/politics/2026-09-29/traditsii-i-sovremennost-kak-bashkiriya-otmetit-den-respubliki-4668369