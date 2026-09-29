Топ-5 частых вопросов по программе «Башкирское долголетие. Туризм»

- Можно ли воспользоваться туром участнику с ограниченными возможностями?

- Да, можно. Однако туроператор не сможет гарантировать вашу безопасность на маршруте.

- Выбрали для себя удобную дату для поездки, но мне никто не перезвонил. К кому обращаться или куда я могу позвонить?

- После того, как вы записались в тур, в основном разделе вы сможете увидеть вашу бронь и вашего туроператора, который должен подтвердить вашу бронь. Вы также можете позвонить в администрацию вашего района.

- Сколько раз можно участвовать в программе?

- Участвовать в проекте можно один раз в год

- Могу ли я зарезервировать тур без регистрации на сайте?

- Нет, зарезервировать тур без регистрации невозможно. Вам необходимо сначала пройти регистрацию на сайте долголетие.соцтуризмрб.рф

Из страницы Вк «Башкирское долголетие. Туризм»