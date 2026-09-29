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Общество
29 Сентября , 06:43

Топ-5 частых вопросов по программе «Башкирское долголетие. Туризм»

- Как стать участником программы? - Необходимо зарегистрироваться на сайте долголетие.соцтуризмрб.рф (выбрать район или город по прописке, ввести фамилию и имя, электронную почту, актуальный номер телефона и придумать пароль). После чего ввести паспортные данные, прикрепить фото паспорта с пропиской, чтобы в дальнейшем модераторы активировали аккаунт участника программы. Кроме того, ответственные от районов сами могут помочь с регистрацией участников. Номера телефонов ответственных указаны на сайте «Башкирское долголетие. Туризм» в разделе «Контакты».

-  Можно ли воспользоваться туром участнику с ограниченными возможностями?

- Да, можно. Однако туроператор не сможет гарантировать вашу безопасность на маршруте.

-  Выбрали для себя удобную дату для поездки, но мне никто не перезвонил. К кому обращаться или куда я могу позвонить?

- После того, как вы записались в тур, в основном разделе вы сможете увидеть вашу бронь и вашего туроператора, который должен подтвердить вашу бронь. Вы также можете позвонить в администрацию вашего района.

-  Сколько раз можно участвовать в программе?

- Участвовать в проекте можно один раз в год

 - Могу ли я зарезервировать тур без регистрации на сайте?

- Нет, зарезервировать тур без регистрации невозможно. Вам необходимо сначала пройти регистрацию на сайте долголетие.соцтуризмрб.рф

 

                                 Из страницы Вк «Башкирское долголетие. Туризм»

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