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Общество
29 Сентября , 10:54

Любовь Калугина из с . Чураево - участница конкурса "Ветеранское подворье-2026"

В селе Чураево нас ждала  Любовь Калугина. Она не раз принимала участие в этом конкурсе. У хозяйки чувствуется особое трудолюбие и целенаправленная работа в доме,  огороде и во дворе, нынче у нее великолепный урожай огурцов, помидоров, сладкого перца, чеснока

Любовь Калугина из с . Чураево - участница конкурса "Ветеранское подворье-2026"Любовь Калугина из с . Чураево - участница конкурса "Ветеранское подворье-2026"
Любовь Калугина из с . Чураево - участница конкурса "Ветеранское подворье-2026"

Это при том, что она всегда ухаживала за людьми с ограниченными возможностями здоровья. Ей помогает природное трудолюбие и ответственность. В доме всегда чистота, порядок и уют. Ежегодно она проводит то капитальный ремонт обшивки дома, то настилает плитки, то устанавливает фонтан или заказывает оборудование по теме разных сказок. Нынче у нее обновленный парник для огурцов, островок с  неописуемыми гладиолусами, на высоком столбе в гнезде разместился аист с птенцами,  среди цветов разные фигуры героев из сказок,  живой фонтан и мостик через речку. Поистине фантазерка наша Любовь! 

 Рита Ялаева                                                                                          

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