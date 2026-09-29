Любовь Калугина из с . Чураево - участница конкурса "Ветеранское подворье-2026"

Это при том, что она всегда ухаживала за людьми с ограниченными возможностями здоровья. Ей помогает природное трудолюбие и ответственность. В доме всегда чистота, порядок и уют. Ежегодно она проводит то капитальный ремонт обшивки дома, то настилает плитки, то устанавливает фонтан или заказывает оборудование по теме разных сказок. Нынче у нее обновленный парник для огурцов, островок с неописуемыми гладиолусами, на высоком столбе в гнезде разместился аист с птенцами, среди цветов разные фигуры героев из сказок, живой фонтан и мостик через речку. Поистине фантазерка наша Любовь!

Рита Ялаева