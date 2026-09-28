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Общество
28 Сентября , 10:50

В Башкортостане завершают подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезону

На подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана к предстоящему отопительному сезону направили 4,5 млрд рублей. Такие данные озвучила министр ЖКХ республики Ирина Голованова на еженедельном оперативном совещании, которое провёл Глава Башкортостана Радий Хабиров.

В Башкортостане завершают подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезонуВ Башкортостане завершают подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезону
В Башкортостане завершают подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезону

Министр сообщила, что подготовка к осенне-зимнему периоду в республике вышла на завершающий этап. В 15 451 многоквартирном доме (МКД) полностью завершили промывку систем отопления и ревизию запорной арматуры. Также специалисты заменили и отремонтировали более 4,4 тысячи единиц контрольно-измерительного оборудования, восстановили герметичность трубопроводов в 533 домах и обновили конструктивные элементы почти в 9 тысячах МКД.

Кроме того, в 14 тысячах многоквартирных газифицированных домов проверили вентиляционные каналы и дымоходы. Завершить эту работу планируют в ближайшее время.

Министр также рассказала о ходе капитального ремонта жилфонда. В девяти МКД полностью заменили системы отопления. Продолжают замену лифтового оборудования и ремонт электроснабжения.

В коммунальной сфере полностью выполнили ремонт 33 котлов и 49 насосов. В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» отремонтировали более 2 км тепловых сетей в сёлах Акъяр Хайбуллинского района и Чекмагуш Чекмагушевского района. В Мелеузе завершают реконструкцию котельной № 4, а в Толбазах Аургазинского района продолжают модернизацию системы теплоснабжения с установкой двух блочных котельных.

Всего в республике за счёт различных источников финансирования отремонтировали 41 км тепловых сетей.

Отметим, что для прохождения отопительного сезона предприятия ЖКХ подготовили 268 передвижных резервных источников электроснабжения.

Ирина Голованова сообщила, что все муниципалитеты представили паспорта готовности к отопительному сезону. Ростехнадзор проводит соответствующие проверки.

В семи муниципалитетах уже начали подавать тепло в социальные учреждения. Отопление получили 59 объектов.

Министерство ЖКХ ведёт постоянный мониторинг погоды в регионе и контролирует принятие муниципалитетами решений о начале отопительного сезона. Ирина Голованова предложила рассмотреть вопрос принятия решений о начале отопительного периода и с 1 октября приступить к поэтапной подаче отопления.

Подводя итоги обсуждения, Радий Хабиров поручил руководителям городов и районов обеспечить своевременное начало отопительного сезона, а министерству держать на особом контроле работу коммунальных служб.

https://glavarb.ru/ru/news/event/v-bashkortostane-zavershayut-podgotovku-obektov-zhkh-k-otopitelnomu-sezonu-92729/ 

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