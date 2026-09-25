Радий Хабиров провёл совещание в формате «Час туризма»

В начале работы министр предпринимательства и туризма региона Светлана Верещагина доложила о динамике основных показателей развития туристической сферы. Так, по итогам 2025 года турпоток в Башкортостан превысил 2,4 млн человек, что позволило республике войти в топ-3 регионов Приволжского федерального округа.

Активно развиваются отраслевые социальные проекты, в том числе «Башкирское долголетие. Туризм» и «Башкирско-белорусское долголетие». Кроме того, с этого года предусмотрели выдачу сертификатов на двухдневные поездки по Башкортостану для воспитанников детских домов и инвалидов, а также бесплатные туры для членов семей участников СВО.

Вклад в укрепление инфраструктуры гостеприимства вносят и представители бизнеса. В 2026 году республиканскую поддержку получили 30 предпринимательских инициатив по созданию кемпингов и объектов придорожного сервиса.

Светлана Верещагина также рассказала о формировании новых туристических продуктов. В их числе – проект «Медовый месяц в Башкирии», ориентированный на молодожёнов, этнокультурные маршруты «Многонациональный Башкортостан», конные поездки, туры по объектам археологического наследия, развитие инклюзивного туризма для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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Генеральный директор Центра науки, просвещения, экологии, культуры и туризма «Геопарк «Торатау» Загир Хадимуллин представил концепцию дальнейшего развития площадки Воскресенского медеплавильного завода в Мелеузовском районе.

Напомним, в 2020 году концепция благоустройства территории рядом с заводским корпусом победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды. В 2023 году промышленный объект вошёл в предварительный Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А в июле 2026 года здесь организовали одну из площадок первого Фестиваля горнозаводской цивилизации «Медь».

Загир Хадимуллин сообщил, что новая концепция предполагает поэтапное благоустройство территории площадью более 1,2 га за зданием завода. На ней планируют разместить гастрономический и ремесленный дворы, сад и заводскую слободу. Глава Башкортостана поддержал предложенную идею, которая будет способствовать формированию большого рекреационного пространства в сёлах Верхотор и Воскресенское.

Для посетителей площадок предусмотрели и насыщенную событийную повестку. План мероприятий с октября 2026 года по май 2027 года включает крупные фестивали, ремесленные и научные мастер-классы, лекции по истории горнозаводской цивилизации и театрализованные концерты.

Отметим, что к развитию локаций, связанных с промышленным наследием, подключился и частный бизнес. Так, в селе Верхотор художник Вера Шарыгина выкупила исторический дом 1890 года постройки, принадлежавший священнику Петру Евладову. Здесь планируют разместить картинную галерею.

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Глава администрации Белебеевского района Азат Сахабиев представил предложения по благоустройству территории, прилегающий к дому Деева постройки начала XX века. Объект культурного наследия расположен в селе Знаменка.

Особняк возвели в 1917 году. После Октябрьской революции здесь размещались школа трактористов, а во время Великой Отечественной войны – школа снайперов. Затем в здании до 1978 года располагалась Знаменская средняя школа.

Концепция обустройства локации предусматривает строительство лестниц для подъёма к дому, прогулочных дорожек и создание зон отдыха.

В связи с наличием на территории села большого количества памятников архитектуры Глава Башкортостана предложил придать Знаменке статус исторического поселения, чтобы в дальнейшем подготовить заявку на участие концепции во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды.

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Участники «Часа туризма» также рассмотрели перспективы благоустройства площадки Тирлянского металлургического завода в Белорецком районе и концепцию создания Дома ремесленников в особняке Софроновой-Янчевской, расположенном на улице Октябрьской Революции в Уфе.

Подводя итоги совещания, руководитель региона высоко оценил потенциал развития сферы туризма.

– Это весомая часть экономики, большая история сохранения архитектурных и археологических объектов. Это трудоустройство и возможность шире представить Башкортостан нашим гостям, – сказал Радий Хабиров. – Поэтому для развития отрасли мы ведём многостороннюю работу – создаём транспортную инфраструктуру, строим новые объекты размещения, расширяем спектр услуг. Всё это способствует росту турпотока и экономических показателей. Тем не менее, нам ещё есть куда стремиться.