«Дзен» и Минэкономразвития России запускают проект об активном туризме

В тематическом канале в «Дзене» собраны материалы о четырех видах активного туризма: горных и водных походах, хайкинге и велопоходах. Там можно подобрать маршрут с учетом своей физической подготовки, свободного времени и интересов — от прогулки по оборудованной тропе недалеко от города до многодневного перехода через перевал.

Национальный туристический портал «Путешествуем.РФ», который развивается при поддержке Минэкономразвития России по национальному проекту «Туризм и гостеприимство», подготовил материалы об экологических тропах, экстремальных маршрутах и профессии гида. Минвостокразвития России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики представили новые пешие маршруты, созданные по проекту «Тропы Дальнего Востока». Русское географическое общество предлагает экотропы Самарской области, Подмосковья, Красноярского края и других регионов, а также подборки доступных локаций. Кавказ.РФ подготовил подборку лучших маршрутов для осеннего трекинга на курортах «Эльбрус», «Мамисон» и «Ведучи».

Подготовке к походу посвящены материалы «Спорт-Марафона» о выборе снаряжения и питании в пути, а также рекомендации МЧС России по безопасности. Дополнительно в канале собраны подборки туристических маршрутов по различным регионам России: Свердловской и Тюменской области, Дальнему Востоку, Кавказу и Республике Алтай.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.