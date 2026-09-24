Стартовало народное голосование конкурса «Отец года — 2026»

Активнее всего отправляли ролики семьи из Нижегородской области — 71 заявка. Следом идут Удмуртская Республика с 64 работами, а также Самарская и Челябинская области, от которых поступило по 36 видео. Около 63% всех заявок направили женщины.

«Наш конкурс показывает, насколько разными и увлекательными могут быть моменты, которые папы проводят с детьми. Мы получили почти 800 уникальных, очень трогательных и вдохновляющих видеороликов. Надеюсь, что их увидят как можно больше людей. Приятно отметить, что география участников расширяется: в этом году конкурс охватил 77 регионов страны. Впереди — народное голосование и экспертная оценка, а финальный выбор мы, как и в прошлом сезоне, доверили детям. Именно они определят победителя второго сезона конкурса. Имя обладателя главной награды все узнают в День отца, который в этом году отмечается 18 октября», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Народное голосование и экспертная оценка стартовали 24 сентября и продолжатся по 5 октября на сайте отецгода2026.рф. Кому достанется титул «Отец года», скажут дети: они соберутся вместе 13 октября и дадут честную и беспристрастную оценку работам финалистов. Партнеры конкурса отметят лучшие, по их мнению, видео и наградят авторов подарками. Главный приз: отдых для всей семьи в отеле сети Cosmos, участие в фильме «Хоккейные папы 2» и почетный титул «Отец года — 2026».

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.