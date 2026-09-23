В Башкортостане в сфере креативных индустрий работают более 9 тыс. бизнес-субъек

– Башкортостан активно поддерживает креативную экономику. Когда планируется проведение форума «Российская креативная неделя – Евразия» и каким опытом может поделиться регион?

– Президент поставил перед нами задачу – к 2030 году доля креативных индустрий в валовом региональном продукте должна составить 6 процентов. У нас этот показатель пока чуть превышает 2 процентов, а значит, впереди ещё много работы.

Вообще Башкортостан удивительно богат на талантливых людей. Они удивляют и радуют жителей нашей республики и России, обладают определённым международным авторитетом. Это создатели нашей музыки, IT-продуктов, кино и анимации, проектов в сфере урбанистики. Это наши ремесленники, рестораторы, художники и архитекторы. Нам всегда есть чем и кем гордиться.

При этом важно коммерциализировать их интеллектуальный творческий продукт, чтобы он приносил доход и тоже способствовал развитию экономики. И задача государства – помочь им в этом. Поэтому мы решили системно действовать в этом направлении.

В Башкортостане в сфере креативных индустрий работают более 9 тысяч бизнес-субъектов. Наиболее активно развиваются реклама и PR, программное обеспечение, гастрономия, арт-индустрия и дизайн.

В первую очередь мы решили организационные вопросы, создали необходимую правовую основу, приняли закон, учредили профессиональный праздник и соответствующие гранты. У нас работает Совет по развитию креативных индустрий, сам регулярно провожу совещания в формате «Час креативных индустрий». В прошлом году впервые наградили победителей профильной региональной премии.

Республика присоединилась к реализации Регионального стандарта развития креативных индустрий, разработанного Агентством стратегических инициатив. Определили семь пилотных территорий по внедрению отдельных элементов стандарта с учетом муниципальной специфики – это Уфа, Стерлитамак, Сибай, Агидель, Белорецкий, Бирский и Чишминский районы. В инициативном порядке к ним присоединились Миякинский район, города Нефтекамск и Октябрьский.

Всё это, безусловно, даёт результат. Мы видим большую активность представителей отрасли и интерес к ней со стороны жителей. По итогам прошлого года Башкортостан вошёл в тройку лидеров среди креативных регионов России по итогам Российской национальной премии.

Форум «Российская креативная неделя – Евразия», о котором вы говорите, планируем организовать в Уфе в октябре. Подведем определённые итоги, обсудим, чем ещё можем поддержать наше творческое сообщество.

Подчеркну, что мы всегда исходим из того, что те, кто создают интеллектуальные продукты, во многом формируют ценностные ориентиры, базовые поведенческие установки людей. Поэтому очень важно, чтобы их деятельность была ещё и ценностно ориентированной. Да, креативный продукт можно коммерциализировать, но необходимо, чтобы он отвечал интересам наших жителей. И делать это надо в диалоге с креативным сообществом.