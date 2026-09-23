+25 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор
Общество
23 Сентября , 09:29

Уточняйте информацию по налогам по единому многоканальному телефону УФНС России

Для удобства налогоплательщиков Республики Башкортостан работает Единый многоканальный телефон: 8-347-215-10-70 (добавочный 55-55).

Уточняйте информацию по налогам по единому многоканальному телефону УФНС РоссииУточняйте информацию по налогам по единому многоканальному телефону УФНС России
Уточняйте информацию по налогам по единому многоканальному телефону УФНС России

Позвонив, представители организаций и граждане могут получить разъяснения специалистов по вопросам, отнесённым к компетенции налоговых органов. Для соединения со специалистами по конкретной тематике предусмотрены следующие добавочные номера: −      налогообложение имущества юридических лиц - 021-00; −      налогообложение имущества физических лиц - 022-00; −      расчёты по страховым взносам - 015-00; −      расчёты по форме 6-НДФЛ - 016-00; −      декларации и налоговые вычеты физических лиц- 017-00; −      представление уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов - 018-00; −      экспедиция, справки по письмам - 012-00. В мобильной версии официального сайта ФНС России реализована функция автонабора: при нажатии на соответствующий добавочный номер в разделе «Контакты и обращения» вызов будет произведён автоматически. Единый многоканальный телефон УФНС России по Республике Башкортостан доступен в рабочее время. Также по вопросам налоговой тематики, в том числе урегулирования задолженности, состояния расчётов с бюджетом и приостановления операций по счетам, можно обращаться в Контакт-центр ФНС России по телефону: 8-800-222-22-22.

Автор:
Читайте нас

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru