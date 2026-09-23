Уточняйте информацию по налогам по единому многоканальному телефону УФНС России

Позвонив, представители организаций и граждане могут получить разъяснения специалистов по вопросам, отнесённым к компетенции налоговых органов. Для соединения со специалистами по конкретной тематике предусмотрены следующие добавочные номера: − налогообложение имущества юридических лиц - 021-00; − налогообложение имущества физических лиц - 022-00; − расчёты по страховым взносам - 015-00; − расчёты по форме 6-НДФЛ - 016-00; − декларации и налоговые вычеты физических лиц- 017-00; − представление уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов - 018-00; − экспедиция, справки по письмам - 012-00. В мобильной версии официального сайта ФНС России реализована функция автонабора: при нажатии на соответствующий добавочный номер в разделе «Контакты и обращения» вызов будет произведён автоматически. Единый многоканальный телефон УФНС России по Республике Башкортостан доступен в рабочее время. Также по вопросам налоговой тематики, в том числе урегулирования задолженности, состояния расчётов с бюджетом и приостановления операций по счетам, можно обращаться в Контакт-центр ФНС России по телефону: 8-800-222-22-22.