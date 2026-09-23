Радий Хабиров: «Наша задача – увеличить туристический поток как минимум до 3 млн

– Поговорим о туризме. Чем Башкирия может привлечь искушённого туриста помимо красивой природы?

– В Башкортостане не только красивая природа. У нас богатое историко-культурное наследие, развитая инфраструктура, выгодное географическое положение, гостеприимные люди. Есть горы, степи, озёра, большой популярностью у жителей России пользуются сплавы по нашим рекам. Есть востребованные горнолыжные курорты и санатории. Всё это и создает прочную основу для экономического успеха нашей туротрасли.

Развитию туризма в республике мы уделяем серьёзное внимание. За последние годы сделали достаточно большие бюджетные инвестиции в наши историко-культурные места, которые тоже стали точками притяжения. Это визит-центр на территории будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций около мавзолея Тура-хана в Чишминском районе, историко-мемориальный комплекс «Салауат ере» («Земля Салавата») в Салаватском районе, историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш» в Бурзянском районе.

В Башкортостане сохранились уникальные памятники горнозаводской культуры – старинные медеплавильные заводы. Сегодня эти объекты возрождаются как туристические центры. Мы уже благоустроили территории бывших заводов в сёлах Воскресенское и Верхотор. В этом году провели там первый фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь», который собрал более 20 тысяч человек. На очереди – Тирлянский завод в Белорецком районе. Всем этим площадкам мы даём новую жизнь, а туристы получают возможность прикоснуться к истории.

Мы плотно взаимодействуем с международными организациями. Две наши уникальные природные территории – геопарки «Янган-Тау» и «Торатау» – вошли в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. А первобытная наскальная живопись в пещере Шульган-Таш включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И эта мировая известность обеспечивает дополнительный приток туристов.

Важно, что в Башкортостане достаточно насыщенная, разнообразная событийная повестка. Не только в Уфе, в каждом городе или районе проходит свой уникальный фестиваль или форум, который является его брендом и визитной карточкой. Теперь мы хотим, чтобы в каждом сельском поселении тоже были такие мероприятия. Для этого каждый муниципалитет формирует собственный событийный календарь.

Конечно, для повышения туристической привлекательности нужно продолжать строить дороги к туробъектам, развивать придорожный сервис. Только в этом году мы отремонтируем более 100 км туристических дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Это трассы Уфа–Инзер–Белорецк, Стерлитамак–Белорецк–Магнитогорск, Ишимбай–Воскресенское–Мелеуз и другие.

Все наши усилия дают результат. Только в прошлом году республику посетили более 2,4 млн туристов. Это на 8,2 процента больше, чем годом ранее. По этому показателю Башкортостан занимает третье место в Приволжском федеральном округе и 13-е – в России. Наша задача – увеличить туристический поток как минимум до 3 млн человек в год.