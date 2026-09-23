Глава Башкортостана Р. Хабиров о работе с молодежью

– Какая работа проводится в Башкирии, чтобы молодые люди связывали свою жизнь с малой родиной?

– Башкортостан – один из самых молодёжных регионов России. У нас живут более 1 млн молодых людей от 14 до 35 лет. Именно они во многом становятся целью агрессивной информационной войны, развязанной против нас Западом. Войны, направленной на искажение исторической правды, разрушение традиционных для поколений россиян ценностей. Поэтому системная работа с молодёжью в этих условиях приобретает особую важность.

Этим направлением у нас в республике занимаются 1,5 тысячи сотрудников молодёжных учреждений – неравнодушных и горящих своим делом людей, которых нужно поддерживать и поощрять. И учреждение в Башкортостане профессионального праздника, Дня работника сферы молодёжной политики – это признание их большого вклада в будущее республики и страны.

По итогам прошлого года Башкортостан впервые вошел в Топ-3 регионов России по эффективности реализации молодежной политики.

В своей работе мы стараемся выстроить системное взаимодействие с абсолютно разными молодёжными средами, вплоть до неформальных сообществ. Для этого проводим различные тематические события для разных сегментов молодёжи – предприниматели, учёные, спортсмены, добровольцы, студенты, школьники и т.д. Программа таких мероприятий всегда включает в себя большой образовательно-просветительский блок. Ребята получают новые знания от федеральных и региональных экспертов, а в дальнейшем могут начать выстраивать свои карьерные траектории, в том числе при поддержке профессиональных молодежных сообществ.

Важной составляющей этих событий становятся встречи с руководством республики. Сам лично с радостью приезжаю к ребятам – пообщаться, ответить на их вопросы, рассказать о том, как развивается Башкортостан, какие возможности открываются для них, если они останутся жить и работать в республике. А тем, кто решил учиться в крупных федеральных вузах, сказать, что мы всегда ждём их домой. Это важно, потому что через какое-то время курс развития Башкортостана будут определять эти ребята.